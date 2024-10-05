Кшецкая о работе с Татауровым: «Стала более открыто кататься, у меня нет глаз в пол. Вторая оценка стала намного лучше»

Фигуристка Арина Кшецкая рассказала, как изменилась после перехода к Татаурову.

Кшецкая заняла заняла шестое место на Мемориале Николая Панина-Коломенкина с результатом 175,23 балла.

– Успели обсудить ошибки с Олегом Татауровым?

– Когда вышла за бортик, он спросил, почему я упала. А дальше уже сидели и ждали оценки судей.

– Что изменилось после перехода в группу Татаурова?

– Первое – стала более открыто кататься, у меня нет глаз в пол, то есть больше смотрю на зрителей, на судей. Вторая оценка стала намного лучше. Про прыжки не могу ничего сказать, потому что я не чувствую этого, надо смотреть со стороны.

– После твоего перехода в Олега Татаурова сложилось впечатление, что ты стала более уверенной. Тоже это чувствуешь?

– Да, я практически вообще не волновалась ни вчера, ни сегодня. Если бы я переживала, то выступила бы хуже.

– За счет чего это удается? Тренер так умеет настроить?

– Не знаю, я просто смотрю на Олега Станиславовича, со стороны он всегда очень спокойный, он знает, что все будет хорошо – и мне самой легче становится.

– Есть ли у вас конкуренция на тренировках?

– Мне кажется, нет. Мы все друг друга поддерживаем. Я не стараюсь превзойти кого‑то, потому что должна делать свое дело.

А с мальчиками... Я могу просто посмотреть на Влада [Дикиджи], он меня замотивирует или подскажет что‑нибудь. Влад большую уверенность придает.

– У тебя отрыв от Чаплыгиной одна сотая балла. Случалось ли такое с тобой раньше?

– Было один раз такое, когда у меня 99 баллов, а у девочки 99 баллов и одна сотая. Тогда было обидно. Как сейчас помню этот день.

– Где планируешь выступить?

– Меня заявили на первый этап Гран ‑при в Магнитогорске.

– Какие цели на этот сезон?

– Не нужно ставить каких‑то глобальных целей – занять какое‑то место, выступить лучше кого‑то, – потому что это очень сильно сказывается потом на прокате. Нужно просто работать на тренировках, показывать то, что уже наработал, – сказала Кшецкая .