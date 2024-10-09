Взлет фигурки в России: парни вколачивают прыжки на уровне Малинина – даже новички

Российские фигуристы устроили впечатляющий перформанс на Мемориале Панина-Коломенкина: все призеры мужских соревнований набрали больше 300 баллов. На международном уровне перешагнуть этот порог удавалось лишь шестерым.

Но важнее не оценки в протоколе, а тренд на сверхсложный контент.

Начинали с экспериментов на домашних стартах, теперь каждый третий рискует постоянно

Первым мультиквадку в сезоне-2024/25 показал Марк Кондратюк . Собрал пять четверных в произвольной уже на контрольных прокатах 15 сентября: лутц, флип, тулуп и два сальхова, один из которых в каскаде. Вышло неидеально, но и форма у фигуристов тогда была совсем сырая.

На Мемориале Панина-Коломенкина рискованный набор заявили сразу трое. Николай Угожаев и Глеб Лутфуллин чисто приземлили по четыре квада и по каскаду с тройным акселем. С остальными элементами тоже не возникло проблем. Сил и выносливости хватило до конца проката, по 20 баллов каждый из них взял за одни только вращения и дорожки. То есть повышенная сложность не повлияла на стабильность исполнения.

А вот двукратный чемпион России Евгений Семененко рискнул сильнее и прогадал. Впервые в карьере он зашел на пять четверных, но без ошибок получились только два – каскад квад-сальхов – тройной тулуп и тулуп в четыре оборота во второй половине. Со второго сальхова Семененко упал, на лутце случилась бабочка, а на флипе нашли неясное ребро.

По протоколу казалось, что Евгений и вовсе планировал шесть ультра-си, причем решился на них уже в процессе выступления, потому что показанный набор сильно отличался от заявленного. В интервью после выступления он ответил на это предположение: «Сами как думаете?» Но, вероятно, пересобрать контент пришлось из-за ошибок.

Золото турнира забрал Угожаев. В произвольной он оказался лучшим и по трудности программы, и по надбавкам за исполнение. С Лутфуллиным их разделили всего 0,17 балла. Семененко, несмотря на преимущество после короткой, отстал на 1,6.

Евгений и прежде заявлял многоквадки. Год назад на первом этапе российского Гран-при он показал, что четыре четверных в одном прокате для него посильная задача. Кондратюк тоже не впервые решился на экстрасложность. Макар Игнатов еще в конце прошлого олимпийского цикла регулярно выставлял похожий набор, но чистый прокат получался крайне редко. Зато четыре квада здорово удаются серебряному призеру первенства России Льву Лазареву .

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И все же раньше такой рискованный набор встречался редко и выглядел скорее как эксперимент, чем победная тактика. Больше пользы приносили надежные прокаты. Три квада позволяли набрать сумму около 300 баллов, соперничать за медали крупнейших турниров и удивлять публику. Пример тому – конкуренция между Семененко, Дикиджи и Гуменником на прошлом чемпионате России, когда зрелищная борьба получилась и без сверхтрудных заявок.

Теперь в клубе мультиквадистов прибавление. Помимо Угожаева, это еще и Владислав Дикиджи , который в Петербурге тоже зашел на четыре четверных, справившись в итоге с тремя. Но в целом в сборной качество исполнения растет. Что это, если не новый виток развития?

Оценки за 300 – уровень Малинина. А насколько реально близки наши парни к мировым топам?

По сложности контента российские одиночники не отстают от лидеров международных турниров. На чемпионате мира-2024 больше трех четверных в произвольной сделали три фигуриста из топ-6 – Илья Малинин, Шома Уно и Адам Сяо Хим Фа. Юма Кагияма показал три, хотя его предел – пять. В сезоне-2023/24 японец просто не был к ним готов, потому что восстанавливался после травмы.

Важно, что и в короткой программе наши фигуристы собирают конкурентоспособный контент: два квада и тройной аксель – обязательный набор для претендентов на медали. В ходу ценные прыжки – лутц и флип, а еще особенно рискованный риттбергер.

Встречаются и интересные сочетания элементов в каскадах. Лутфуллин делает секвенцию четверной сальхов – двойной аксель – двойной аксель, которая стоит больше, чем комбо четверной флип – тройной тулуп или четверной тулуп – тройной тулуп во второй половине. Дикиджи вторым прыжком пробует триксель, хотя вкрутиться в него на остатке хода вдвойне непросто.

Чистота приземлений при такой сложности, что в России, что на стартах ISU колеблется. Стабильно мультиквадки делает только Малинин. Он способен выкатать программу не только с четырьмя, но и с шестью ультра-си. Остальные фигуристы допускают один-два крупных срыва за сезон.

Так что с точки зрения техники парни из сборной России точно не проседают без зарубежных соревнований. Сложнее с компонентами, но их среднее значение проверить реально только в условиях очной борьбы под взором арбитров ISU.

Вот это рекорд нашей фигурки! Гуменник потрясен оценками – а где бы он был на международном Гран-при?

Новые герои – Лутфуллин и Угожаев. Оба еще недавно только мечтали о топ-10

Лидерство Лутфуллина и Угожаева выглядит особенно впечатляюще не только потому, что они обыграли опытного соперника с пятью квадами. У Семененко есть еще и серьезное преимущество в виде компонентов (больше пяти баллов суммарно), но его не хватило для победы. Еще год назад ни один из этих новичков не выглядел фаворитом.

Глеб Лутфуллин начинает третий сезон по взрослым. За два года он обзавелся титулом чемпиона Санкт-Петербурга и тремя медалями внутреннего Гран-при. Золотая добыта в борьбе с Александром Самариным и Марком Кондратюком, впрочем, ошибались все призеры тогда немало.

Экстрасложный набор он заявляет на соревнования уже два года. На тренировках пробует комбо из двух сальховов в четыре оборота, на полу отрабатывает квад-аксель. К экспериментам с прыжками наверняка побуждает и соседство с Семененко – они оба тренируются под руководством Татьяны и Алексея Мишиных на арене «Звездный лед».

За прошедшие пару лет Глеб немного раскрылся перед болельщиками и как человек. Полгода назад он подробно рассказал «Матч ТВ», как сфотографировался в аэропорту с Рональдиньо, как уговаривал родителей разрешить ему пирсинг. А еще как полгода жил в интернате после переезда к Мишину из Казани, как бабушка продала в Татарстане квартиру, чтобы купить жилье в Петербурге, и как он ей за это благодарен.

«Это был тяжелый шаг для нее. В Казани у бабушки было все – жилье, работа, друзья, семья, сестры, а она взяла и все ради меня бросила. Безумно благодарен ей за это! Она до сих пор живет в Петербурге, не собирается переезжать, ей понравился город.

Наверное, бабушка старалась заменить родителя, но я конечно же понимал, что мамуля в Казани, скучал по ней. Сейчас я живу с девушкой, отдельно от бабушки, но наши дома находятся недалеко, минут десять пешком идти, мы часто видимся».

Николай Угожаев для публики относительно новый герой. Он тоже из Санкт-Петербурга, только тренируется в другой знаменитой школе – академии Тамары Москвиной под руководством Дмитрия Хромина.

Угожаев переехал в Санкт-Петербург из Новосибирска. Для него сезон-2024/25 – первый по взрослым. Чистоты и точности приземлений ему не хватало для того, чтобы стабильно брать медали. Лучшие результаты – победа и три медали Гран-при по КМС и шестое место на первенстве России.

Николай обменивается взаимными лайками в соцсетях с Малининым и фанатеет от мастеров компонентного катания.

«Их двое – Юдзуру Ханю и Патрик Чан. Юдзуру мне нравится в целом по общему впечатлению, а Патрика я считаю лучшим за все время по скольжению и владению коньком. И программы у него шикарные!

Из моих любимых программ фигурного катания выделю «Шопена» Ханю, произвольную Хавьера Фернандеса сезона-2015/16, где он выступал с крутыми подтяжками и, наверное, «Призрак оперы» Чана».

Угожаев работает над каскадом четыре-четыре и пятиквадкой. Однажды на тренировке он зашел на аксель в четыре с половиной оборота, но в программу его вставлять не планирует – не видит смысла. Как и в пятерном, который призывает не ждать: «Вообще нет. Никогда! В ближайшие два сезона точно».

А в ближайшие два сезона его ждет непростая конкуренция с опытными лидерами, одного из которых он уже обыграл.

Кто же лидер нашей фигурки? Флагман компонентов Семененко, технарь Дикиджи или Гуменник, который умеет почти все

Если бы наших фигуристов вернули прямо сейчас – кто реальный топ для мира?

Фото: РИА Новости /Алексей Даничев, Александр Вильф; t.me/iraandfox