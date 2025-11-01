Лазарев о возможном переходе на взрослые турниры: «Хотелось бы, но и по юниорам тоже интересно. Будем решать в конце сезона, думаю»

Фигурист Лазарев еще не решил, перейдет ли на соревнования по взрослым.

Чемпион России по фигурному катанию среди юниоров Лев Лазарев может перейти во взрослые соревнования в следующем сезоне.

Сегодня 16-летний Лазарев одержал победу на этапе Гран-при страны в Красноярске.

«Были ли разговоры о выходе во взрослые в следующем сезоне? Нет, мы об этом пока не думали. Будем решать в конце сезона, думаю. Хотелось бы соревноваться во взрослых, но и по юниорам тоже интересно», – сказал Лазарев.