  • Елена Радионова: «Валиевой вполне реально вернуться на высокий уровень. Уровень женского катания упал, обилия четверных прыжков нет»
7

Елена Радионова: «Валиевой вполне реально вернуться на высокий уровень. Уровень женского катания упал, обилия четверных прыжков нет»

Бронзовый призер чемпионата мира-2015 Елена Радионова считает, что фигуристка Камила Валиева может вернуться на высокий уровень в спорте.

Сейчас Валиева отбывает четырехлетнюю дисквалификацию за допинг. Срок наказания истечет 25 декабря 2025-го.

«Камиле вполне реально вернуться на высокий уровень. Форму олимпийского сезона ей будет набрать тяжело, но чтобы быть сейчас на лидирующих позициях, ей не нужно исполнять тот контент, который она исполняла на Олимпиаде. Уровень женского катания упал, обилия четверных прыжков нет.

Камила за это время усовершенствовала свое катание, опыт катания в шоу подразумевает под собой лучшее чувство образа, владение коньком. Шоу – тоже хороший опыт, чтобы прокачать актерскую составляющую, там нет давления, как на соревнованиях. 

Даже если контент будет с тройными и одним четверным, этого уже хватит для побед. Она имеет огромное преимущество в плане второй оценки – она очень смотрибельна, мягко катается. Вторая оценка всегда была ее коньком. В тройку она после возвращения будет попадать точно», – сказала Радионова.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Odds
