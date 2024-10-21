Глейхенгауз о недопуске фигуристов: «У меня надежда, что нам дадут по одной квоте и возможность отобраться на Игры. По одному спортсмену в каждом виде – уже будет успех»
С 2022 года россияне не допускаются до соревнований под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU).
– Удивило ли вас решение ISU не пересматривать наше отстранение?
– Абсолютно нет, это было совершенно ожидаемо. У меня надежда на то, что нам дадут по одной квоте и возможность отобраться на Олимпийские игры. Хотя бы по одному спортсмену в каждом виде. Если это произойдет, то уже будет успех.
– Есть ли надежда по допуску юниоров?
– Не думаю. Если их допустят, то буду только рад. От нас тут ничего не зависит.
– Как изменился уровень фигурного катания в России с момента отстранения?
– Как мы видим, парное катание в полном порядке. Мальчики только прибавили. Небольшая просадка получилась по девочкам, такое впечатление сложилось по контрольным прокатам. Как будет в сезоне – посмотрим. Думаю, к чемпионату России уровень будет высоким, – сказал хореограф Глейхенгауз, работающий в группе Этери Тутберидзе.
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