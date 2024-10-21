Даниил Глейхенгауз рассчитывает, что ISU даст квоты российским фигуристам.

С 2022 года россияне не допускаются до соревнований под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU).

– Удивило ли вас решение ISU не пересматривать наше отстранение?

– Абсолютно нет, это было совершенно ожидаемо. У меня надежда на то, что нам дадут по одной квоте и возможность отобраться на Олимпийские игры. Хотя бы по одному спортсмену в каждом виде. Если это произойдет, то уже будет успех.

– Есть ли надежда по допуску юниоров?

– Не думаю. Если их допустят, то буду только рад. От нас тут ничего не зависит.

– Как изменился уровень фигурного катания в России с момента отстранения?

– Как мы видим, парное катание в полном порядке. Мальчики только прибавили. Небольшая просадка получилась по девочкам, такое впечатление сложилось по контрольным прокатам. Как будет в сезоне – посмотрим. Думаю, к чемпионату России уровень будет высоким, – сказал хореограф Глейхенгауз , работающий в группе Этери Тутберидзе.