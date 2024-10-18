Татьяна Тарасова считает, что российских фигуристов на международной арене не ждут.

Ранее стало известно, что Международный союз конькобежцев может рассмотреть допуск россиян и белорусов в марте 2025 года.

«Что особенного в том, что наша федерация ведет разговоры о нашем допуске? Ничего такого. Об этом и речь. Нормально, что они общаются.

Не знаю, когда наше возвращение может произойти. Этого никто не скажет. Я думала, что это произойдет, а возвращение все не происходит и не происходит.

Ждут ли нас там? Прям собрались и ждут — не надо говорить глупости», — сказала Тарасова.