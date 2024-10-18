Татьяна Тарасова: «Не знаю, когда наше возвращение может произойти. Ждут ли нас там? Прям собрались и ждут — не надо говорить глупости»
Татьяна Тарасова считает, что российских фигуристов на международной арене не ждут.
Ранее стало известно, что Международный союз конькобежцев может рассмотреть допуск россиян и белорусов в марте 2025 года.
«Что особенного в том, что наша федерация ведет разговоры о нашем допуске? Ничего такого. Об этом и речь. Нормально, что они общаются.
Не знаю, когда наше возвращение может произойти. Этого никто не скажет. Я думала, что это произойдет, а возвращение все не происходит и не происходит.
Ждут ли нас там? Прям собрались и ждут — не надо говорить глупости», — сказала Тарасова.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Sport 24
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