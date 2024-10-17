Загитова примет участие в пленарном заседании форума «Россия – спортивная держава», которое проведет Путин

Алина Загитова примет участие в форуме «Россия – спортивная держава».

Об этом сообщила спортивный агент Мария Шашина.

Форум «Россия – спортивная держава» проходит в Уфе с 17 по 19 октября. Мероприятие посетит президент России Владимир Путин.

«Александр Энберт и Алина Загитова будут принимать участие в форуме в пленарном заседании, которое будет проводить президент РФ для представителей спортивной индустрии», – написала Шашина в соцсети.

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