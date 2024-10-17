Загитова примет участие в пленарном заседании форума «Россия – спортивная держава», которое проведет Путин
Алина Загитова примет участие в форуме «Россия – спортивная держава».
Об этом сообщила спортивный агент Мария Шашина.
Форум «Россия – спортивная держава» проходит в Уфе с 17 по 19 октября. Мероприятие посетит президент России Владимир Путин.
«Александр Энберт и Алина Загитова будут принимать участие в форуме в пленарном заседании, которое будет проводить президент РФ для представителей спортивной индустрии», – написала Шашина в соцсети.
Как устроен фонд, у которого фигурка просит деньги на шоу? Заявка Загитовой идет на рекорд
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: страница Марии Шашиной
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости