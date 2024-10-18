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Загитова показала образ в белом корсете, мини-юбке и черном белье

Алина Загитова показала новый образ в своих соцсетях.

Олимпийская чемпионка предстала в корсете, мини-юбке, черном бра и чулках. 

«👼&😈?» – написала фигуристка. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: телеграм Алины Загитовой
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