Хореограф группы Тутберидзе назвал топ-3 городов мира: «Токио, Париж и Москва. Город номер один для жизни – Москва»
Хореограф группы Этери Тутберидзе назвал Москву лучшим городом для жизни.
– Какой вы вне работы? Чем увлекаетесь?
– Любим с женой путешествовать и смотреть достопримечательности. Также люблю кино и спорт. Слежу за футболом в разных странах, увлекаюсь киберспортом. Иногда поигрываю в «дотку» (Dota 2 – Спортс’‘).
– Стало сложнее путешествовать?
– Конечно. Но все равно стараюсь посетить огромное количество стран. Недавно был в Европе, в Иордании, на Бали.
– Топ-3 лучших городов в мире?
– Токио, Париж и Москва. На самом деле обожаю Москву. Для жизни это город номер один, – ответил хореограф Даниил Глейхенгауз.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
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