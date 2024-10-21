Хореограф группы Тутберидзе назвал топ-3 городов мира: «Токио, Париж и Москва. Город номер один для жизни – Москва»

Хореограф группы Этери Тутберидзе назвал Москву лучшим городом для жизни.

– Какой вы вне работы? Чем увлекаетесь?

– Любим с женой путешествовать и смотреть достопримечательности. Также люблю кино и спорт. Слежу за футболом в разных странах, увлекаюсь киберспортом. Иногда поигрываю в «дотку» (Dota 2 – Спортс’‘).

– Стало сложнее путешествовать?

– Конечно. Но все равно стараюсь посетить огромное количество стран. Недавно был в Европе, в Иордании, на Бали.

– Топ-3 лучших городов в мире?

– Токио, Париж и Москва. На самом деле обожаю Москву. Для жизни это город номер один, – ответил хореограф Даниил Глейхенгауз .