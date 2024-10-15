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«Дудаков звонит, спрашивает: где эти два дебила. Я больше всего боялся встретиться с Тутберидзе». Фролов о том, как опоздал на тренировку с партнером по группе

Фигурист Фролов рассказал о реакции Тутберидзе и Дудакова на опоздание к прокату.

Артем Фролов выступает в танцах на льду, до сезона-2019/20 соревновался в одиночном катании. В 2017-м, когда фигурист входил в группу Этери Тутберидзе, он опоздал на тренировку перед юниорским первенством России.

«Санкт-Петербург. 2017 год. Зима. Юниорское первенство России. Предыстория: я очень переживал перед этим стартом, потому что за месяц у меня было только два чистых проката произволки. В общем, перед короткой программой Миша Удалов проспал тренировку. Я жил вместе с Илюхой Скирдой, и мы над ним так глумились, подшучивали: «Как так можно? Лошара, проспал».

Мы хорошо прокатали короткую. На позитивной ноте поехали в номер все, смотрели видосики, угорали, и так продлилось до 4 утра где-то. На тренировку нужно было вставать в 7:30, тренировка в 8:30 начиналась. И притом мы проснулись нормально, по будильнику. И вот это: «Илюха, давай еще на пять минуточек буквально приляжем, проснемся сто процентов». И будильники мы отключили.

Я просыпаюсь от стука в дверь, встаю, причем даже на время не смотрел и вообще про тренировку забыл, открываю дверь спросонья, а там Леха Ерохов стоит. Мы были, получается, в предпоследней разминке с Илюхой на произвольную, а Леха – в последней. Открываю Лехе дверь, смотрю на него и говорю: «Лех, а ты что тут забыл? Что ты вообще пришел? Что тебе надо?» – «Фрол, ты вообще типа идиот? Вы на тренировку уже опаздываете. Мне Дудаков звонит, спрашивает, где эти два дебила».

И самое главное – я не пошел собирать коньки, вещи собирать, а пошел сначала почистить зубы спокойненько, не спеша причем. Илюху я даже не будил. Я только почистил зубы и потом такой: «Илюх, давай, нам пора». Мы с Илюхой вызвали такси, оно приехало не к тому КПП, а там сугробы дикие, и мы с этими сумками вот так просто бежали. В итоге мы опоздали почти на всю тренировку. Я не успел вообще проехать программу. Я еще задом-наперед надел майку и это только на льду понял. Прямо перед судьями переодевался. Ну, может, это, кстати, мне потом принесло GOE.

Этери Георгиевны не было на тренировке. Но ей доложили. Были Сергей Викторович (Дудаков) и Даниил Глейхенгауз. И Даня нам дал, по-моему, двухчасовой кросс после тренировки. Больше всего я боялся встретиться с Этери Георгиевной. Я просто не представлял, что со мной будет.

Это первенство России, достаточно серьезный старт, по сути, самый важный в сезоне, который у меня был. И вот я уже в костюм переоделся и вижу, на меня идет летящей походкой Этери Георгиевна. Но благо я тогда хорошо, в принципе, тренировался, она ко мне хорошо относилась и даже ни слова не сказала про тренировку. И когда мы сидели в «КиКе», Даня сказал: «Если бы вы с Илюхой хоть что-то сорвали, то вам бы…» В итоге все хорошо закончилось, – рассказал Фролов.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Sport24
logoсборная России
танцы на льду
чемпионат России среди юниоров
мужское катание
logoЭтери Тутберидзе
logoДаниил Глейхенгауз
Илья Скирда
Артем Фролов
Сергей Дудаков
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