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Nebelhorn Trophy. Левито, Репонд, Йошида, Кайзер, Чиба, Скизас, Микутина выступят с короткими программами

19 сентября на турнире Nebelhorn Trophy женщины выступят с короткими программами.

ISU Challenger

Nebelhorn Trophy

Оберстдорф, Германия

Женщины

Короткая программа

Начало – 20.30 по московскому времени.

Первая разминка

1. Маделин Скизас (Канада)

2. Элис Лин-Грейси (США)

3. Хана Йошида (Япония)

4. Йозефин Бровалл (Швеция)

5. Кимми Репонд (Швейцария)

Вторая разминка

6. Ливия Кайзер (Швейцария)

7. Элизабет Гервиц (Израиль)

8. Миранда Лундгрен (Швеция)

9. Ольга Микутина (Австрия)

10. Миа Риса Гомес (Норвегия)

Третья разминка

11. Сара-Мод Дюпюи (Канада)

12. Юлия Ловренчич (Словения)

13. Эмилия Мердок (Испания)

14. Юлия Бровалл (Швеция)

15. Янна Юркинен (Финляндия)

16. Ви Со Ен (Южная Корея)

Четвертая разминка

17. Кэтрин Онг Пуи Кван (Малайзия)

18. Оливия Лиско (Финляндия)

19. Софья Степченко (Латвия)

20. Сара Мари Пеш (Германия)

21. Изабо Левито (США)

22. Моне Чиба (Япония)

Расписание Nebelhorn Trophy. Там выступят Левито, Репонд, Стеллато-Дудек и Дешам, Хазе и Володин

Опубликовано: Полина Лоцик
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сборная Норвегии
сборная Малайзии
Ви Со Ен
Маделин Скизас
Ольга Микутина
logoИзабо Левито
Ливия Кайзер
Кимми Репонд
logoХана Йошида
Элис Лин-Грейси
Моне Чиба
Янна Юркинен
Миа Риса Гомес
Сара-Мод Дюпюи
Софья Степченко
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