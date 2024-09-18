Nebelhorn Trophy. Левито, Репонд, Йошида, Кайзер, Чиба, Скизас, Микутина выступят с короткими программами
Оберстдорф, Германия
Женщины
Короткая программа
Начало – 20.30 по московскому времени.
Первая разминка
1. Маделин Скизас (Канада)
2. Элис Лин-Грейси (США)
3. Хана Йошида (Япония)
4. Йозефин Бровалл (Швеция)
5. Кимми Репонд (Швейцария)
Вторая разминка
6. Ливия Кайзер (Швейцария)
7. Элизабет Гервиц (Израиль)
8. Миранда Лундгрен (Швеция)
9. Ольга Микутина (Австрия)
10. Миа Риса Гомес (Норвегия)
Третья разминка
11. Сара-Мод Дюпюи (Канада)
12. Юлия Ловренчич (Словения)
13. Эмилия Мердок (Испания)
14. Юлия Бровалл (Швеция)
15. Янна Юркинен (Финляндия)
16. Ви Со Ен (Южная Корея)
Четвертая разминка
17. Кэтрин Онг Пуи Кван (Малайзия)
18. Оливия Лиско (Финляндия)
19. Софья Степченко (Латвия)
20. Сара Мари Пеш (Германия)
21. Изабо Левито (США)
22. Моне Чиба (Япония)
Расписание Nebelhorn Trophy. Там выступят Левито, Репонд, Стеллато-Дудек и Дешам, Хазе и Володин
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