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Nebelhorn Trophy. Лин-Грейси, Левито, Чиба, Скизас, Микутина, Кайзер, Йошида и Репонд покажут произвольные программы

21 сентября фигуристки на Nebelhorn Trophy выступят с произвольными программами.

ISU Challenger

Nebelhorn Trophy

Оберстдорф, Германия

Женщины

Произвольная программа

Начало – 12:30 по московскому времени

Вторая разминка

6. Жозефин Бровалль (Швеция)

7. Элизабет Гервиц (Израиль)

8. Сара Мари Пеш (Германия)

9. Ви Со Ен (Южная Корея)

10. Юлия Ловренчич (Словения)

Третья разминка

11. Оливия Лиско (Финляндия) 

12. Софья Степченко (Латвия)

13. Кимми Репонд (Швейцария)

14. Ольга Микутина (Австрия)

15. Янна Юркинен (Финляндия)

16. Хана Йошида (Япония) 

Четвертая разминка

17. Маделин Скизас (Канада) 

18. Изабо Левито (США) 

19. Сара-Мод Дюпюи (Канада)

20. Ливия Кайзер (Швейцария) 

21. Моне Чиба (Япония)

22. Элис Лин-Грейси (США) 

После короткой программы

1. Элис Лин-Грейси (США) – 71,16

2. Моне Чиба (Япония) – 67,95

3. Ливия Кайзер (Швейцария) – 62,87

4. Сара-Мод Дюпюи (Канада) – 62,20

5. Изабо Левито (США) – 61,30

6. Маделин Скизас (Канада) – 60,61

7. Хана Йошида (Япония) – 59,65

8. Янна Юркинен (Финляндия) – 57,24

9. Ольга Микутина (Австрия) – 56,47

10. Кимми Репонд (Швейцария) – 53,45

11. Софья Степченко (Латвия) – 53,29

12. Оливия Лиско (Финляндия) – 50,74

13. Юлия Ловренчич (Словения) – 50,71

14. Ви Со Ен (Южная Корея) – 46,99

15. Сара Мари Пеш (Германия) – 44,88

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Sports
результаты
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Ви Со Ен
Маделин Скизас
Ольга Микутина
logoИзабо Левито
Ливия Кайзер
Кимми Репонд
logoХана Йошида
Элис Лин-Грейси
Моне Чиба
Янна Юркинен
Сара-Мод Дюпюи
Софья Степченко
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