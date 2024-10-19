Елена Бережная: «Дочери постоянно говорю: надо сказать спасибо уже за то, что такой тренер, как Москвина, обратил на тебя свое внимание»
Бережная и Антон Сихарулидзе под руководством Тамары Москвиной выиграли золото Олимпиады-2002. Сейчас у Москвиной тренируется дочь Бережной София Диана Касинс, ее партнером является Александр Брегей.
— Когда Москвина была более жесткой: когда работала с вами или сейчас, когда под ее руководством тренируется ваша дочь?
— Мне кажется, сейчас. Нынешние дети другие, тем более в 15 лет. Иногда их надо просто «за горло брать». Особенно когда тренер что-то объясняет, чему-то хочет научить, а спортсмены фырчат и морды корчат. Я как-то Тамару Николаевну спросила, неужели я и сама такой вредной была.
— И что она ответила?
— «Ты была другая». Москвина в 15 лет меня ведь не знала, а в 18 — это уже совсем другое дело.
— Дома в связи с этим вы капаете дочке на мозги?
— Конечно. Постоянно говорю: надо сказать спасибо уже за то, что такой тренер, как Москвина, обратил на тебя свое внимание. Но это такое чисто возрастное упрямство: «Я же натянула ногу? А Тамара Николаевна говорит, что нет». Ответила не задумываясь: «Значит, недостаточно хорошо натянула».
— С вами Москвина по-прежнему общается как с мамой или уже как с коллегой?
— Как с коллегой, надеюсь. Мамкинский период у нас давно прошел, — сказала Бережная.
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