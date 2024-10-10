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Журанков о произвольной Мишиной и Галлямова: «Они тяжело катили и не доделали ни одного движения Майкла Джексона»

Боброва и Журанков оценили программы Мишиной и Галлямова.

Екатерина Боброва и Андрей Журанков обсудили итоги Мемориала Николая Панина-Коломенкина. В парном катании победили Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский стали вторыми.

«Для меня программы Мишиной и Галлямова проигрывают программам Бойковой и Козловского. Короткая – меньше, чем произвольная. Но хочу спасибо сказать за произвольную, Джексон – это сильный шаг для ребят и самой Москвиной.

Но момент скрипки... У них же оригинальные версии музыки в основном. Играет Майкл Джексон, всем известная музыка, а потом – из известной музыки сделана миди-версия. Такое ощущение, что у меня не хватает полноты песни Майкла Джексона. Меня это сбивает. Мне хочется оригиналы слушать», – сказала Боброва.

«Они вообще тяжело катили. На этом фоне тяжелого катания у меня возник вопрос – а их ли это движения, которые поставлены в их программе? Они не доделали ни одного движения Майкла Джексона. Они просто не доделывали хореографию. И не все параллельно у них по движениям», – отметил Журанков.

Первая схватка лучших пар – за Мишиной и Галлямовым. Бойкова и Козловский зря рисковали?

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: «Чемпионат.com»
logoТамара Москвина
logoсборная России
logoЕкатерина Боброва
пары
Мемориал Панина
logoАндрей Журанков
logoАнастасия Мишина
logoАлександр Галлямов
logoАлександра Бойкова
logoДмитрий Козловский
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