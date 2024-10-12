83-летняя Тамара Москвина выполнила поддержку с Александром Смирновым
83-летняя тренер по фигурному катанию Тамара Москвина выполнила поддержку с Александром Смирновым.
Видео опубликовал «Матч ТВ» со ссылкой на соцсети Смирнова, который накануне отметил 40-летний юбилей.
Смирнов – двукратный чемпион Европы и двукратный призер чемпионатов мира в паре с Юко Кавагути. Дуэт тренировался у Москвиной.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
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