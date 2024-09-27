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Сяо Хим Фа, Ким Чхэ Ен, Селевко, Бричги, Мемола выступят на турнире серии ISU Challenger в Ницце

Двукратный чемпион Европы Адам Сяо Хим Фа заявлен на турнир в Ницце в октябре.

С 16 по 20 октября в Ницце пройдет турнир Trophy Métropole Nice Côte d’Azur серии ISU Challenger.

Помимо Сяо Хим Фа (Франция), там выступят Александр и Михаил Селевко, Нина Петрыкина (все – Эстония), Лукас Бричги (Швейцария), Николай Мемола (Италия), Ким Чхэ Ен (Южная Корея).

В танцах на льду заявлены Эллисон Рид и Саюлюс Амбрулевичус (Литва), Кэролайн Грин и Майкл Парсонс (США).

Полный список участников можно посмотреть на сайте ISU.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ISU
танцы на льду
logoсборная Франции
logoсборная США
logoсборная Швейцарии
logoсборная Южной Кореи
logoсборная Италии по фигурному катанию
мужское катание
женское катание
logoсборная Эстонии
Trophy Métropole Nice Côte d’Azur (Кубок Ниццы)
logoсборная Литвы
Майкл Парсонс
logoISU Challenger
Эллисон Рид
Саулюс Амбрулевичюс
Кэролайн Грин
Адам Сяо Хим Фа
Михаил Селевко
Александр Селевко
Лукас Бричги
Ким Чхэ Ен
Нина Петрыкина
Николай Мемола
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