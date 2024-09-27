Сяо Хим Фа, Ким Чхэ Ен, Селевко, Бричги, Мемола выступят на турнире серии ISU Challenger в Ницце
Двукратный чемпион Европы Адам Сяо Хим Фа заявлен на турнир в Ницце в октябре.
С 16 по 20 октября в Ницце пройдет турнир Trophy Métropole Nice Côte d’Azur серии ISU Challenger.
Помимо Сяо Хим Фа (Франция), там выступят Александр и Михаил Селевко, Нина Петрыкина (все – Эстония), Лукас Бричги (Швейцария), Николай Мемола (Италия), Ким Чхэ Ен (Южная Корея).
В танцах на льду заявлены Эллисон Рид и Саюлюс Амбрулевичус (Литва), Кэролайн Грин и Майкл Парсонс (США).
Полный список участников можно посмотреть на сайте ISU.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ISU
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости