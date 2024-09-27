Сяо Хим Фа, Ким Чхэ Ен, Селевко, Бричги, Мемола выступят на турнире серии ISU Challenger в Ницце

Двукратный чемпион Европы Адам Сяо Хим Фа заявлен на турнир в Ницце в октябре.

С 16 по 20 октября в Ницце пройдет турнир Trophy Métropole Nice Côte d’Azur серии ISU Challenger .

Помимо Сяо Хим Фа (Франция), там выступят Александр и Михаил Селевко, Нина Петрыкина (все – Эстония), Лукас Бричги (Швейцария), Николай Мемола (Италия), Ким Чхэ Ен (Южная Корея).

В танцах на льду заявлены Эллисон Рид и Саюлюс Амбрулевичус (Литва), Кэролайн Грин и Майкл Парсонс (США).

Полный список участников можно посмотреть на сайте ISU .