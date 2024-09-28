Тарасова об отстранении фигуристов: «Думаю, что все равно выступим на Олимпийских играх. На следующий год нас допустят»

Татьяна Тарасова считает, что российские фигуристы выступят на Олимпиаде-2026.

Совет Международного союза конькобежцев (ISU) оставил в силе отстранение российских спортсменов от соревнований под своей эгидой.

«У нас нет международных стартов уже третий год! Это очень тяжелая ситуация для нашего спорта. У меня была надежда на наше возвращение. Ну, что ж делать...

Понятно, что конкуренция не та, что трансляции перестали окупаться. Но им так не кажется... Все равно Россия остается одной из сильнейших стран в мировом фигурном катании», — сказала заслуженный тренер СССР «СЭ».

«Будем терпеть, у нас в стране соревнования очень сильные и интересные. Думаю, что все равно выступим на Олимпийских играх.

Думаю, на следующий год они нас допустят. Хотя там, конечно, есть люди, которые не хотят нас там видеть», – цитирует Тарасову ТАСС .

Отстранение нашей фигурки не сняли. Как попасть на Олимпиаду-2026?