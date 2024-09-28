Тарасова об отстранении фигуристов: «Думаю, что все равно выступим на Олимпийских играх. На следующий год нас допустят»
Совет Международного союза конькобежцев (ISU) оставил в силе отстранение российских спортсменов от соревнований под своей эгидой.
«У нас нет международных стартов уже третий год! Это очень тяжелая ситуация для нашего спорта. У меня была надежда на наше возвращение. Ну, что ж делать...
Понятно, что конкуренция не та, что трансляции перестали окупаться. Но им так не кажется... Все равно Россия остается одной из сильнейших стран в мировом фигурном катании», — сказала заслуженный тренер СССР «СЭ».
«Будем терпеть, у нас в стране соревнования очень сильные и интересные. Думаю, что все равно выступим на Олимпийских играх.
Думаю, на следующий год они нас допустят. Хотя там, конечно, есть люди, которые не хотят нас там видеть», – цитирует Тарасову ТАСС.
Отстранение нашей фигурки не сняли. Как попасть на Олимпиаду-2026?
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий