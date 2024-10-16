Расписание Trophy Métropole Nice Côte d’Azur: там выступят Сяо Хим Фа, Ким Чхэ Ен, Бричги, Селевко

С 16 по 20 октября в Ницце пройдет турнир Trophy Métropole Nice Côte d’Azur.

ISU Challenger Trophy Métropole Nice Côte d’Azur Ницца, Франция 18 октября, пятница Мужчины, короткая программа 14:15 Танцы на льду, ритм-танец 18:10 19 октября, суббота Женщины, короткая программа 13:45 Мужчины, произвольная программа 18:10 20 октября, воскресенье Женщины, произвольная программа 13:55 Танцы на льду, произвольный танец 19:05 ПРИМЕЧАНИЕ : время начала соревнований – московское. Полный состав участников – здесь . Соревнования спортивных пар пройдут 16-17 октября вне рамок серии ISU Challenger.