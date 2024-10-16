Расписание Trophy Métropole Nice Côte d’Azur: там выступят Сяо Хим Фа, Ким Чхэ Ен, Бричги, Селевко
С 16 по 20 октября в Ницце пройдет турнир Trophy Métropole Nice Côte d’Azur.
ISU Challenger
Trophy Métropole Nice Côte d’Azur
Ницца, Франция
18 октября, пятница
Мужчины, короткая программа
14:15
Танцы на льду, ритм-танец
18:10
19 октября, суббота
Женщины, короткая программа
13:45
Мужчины, произвольная программа
18:10
20 октября, воскресенье
Женщины, произвольная программа
13:55
Танцы на льду, произвольный танец
19:05
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское. Полный состав участников – здесь. Соревнования спортивных пар пройдут 16-17 октября вне рамок серии ISU Challenger.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sports
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