Чемпионат мира по фигурному катанию-2024. Малинин, Уно, Сяо Хим Фа, Кагияма, Миура, Чха, Браун покажут короткие программы

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21 марта на ЧМ-2024 по фигурному катанию пройдет короткая программа у мужчин.

Чемпионат мира по фигурному катанию-2024

Монреаль, Канада

Мужчины

Короткая программа

Начало – 18:10 по московскому времени. Прямая трансляция – на Okko. 

Первая разминка

1. Семен Данильянц (Армения)

2. Александр Власенко (Венгрия)

3. Донован Каррильо (Мексика)

Вторая разминка

8. Георгий Рештенко (Чехия)

Третья разминка

11. Никита Старостин (Германия)

12. Владимир Самойлов (Польша) 

13. Иван Шмуратко (Украина)

14.  Ким Хен Гем (Южная Корея)

15. Люк Экономидес (Франция)

16. Маурицио Цандрон (Австрия)

Четвертая разминка

17. Андреас Нордебак (Швеция)

18. Роман Садовский (Канада)

19. Эдвард Эпплби (Великобритания)

20. Марк Городницкий (Израиль)

21. Ли Си Хен (Южная Корея)

22. Владимир Литвинцев (Азербайджан)

Пятая разминка

23. Уэсли Чу (Канада)

24. Адам Хагара (Словакия)

25. Александр Селевко (Эстония)

26. Габриэле Франджипани (Италия)

27. Цзинь Боян (Китай)

28. Джейсон Браун (США)

Шестая разминка

29. Камден Пулкинен (США)

30. Михаил Шайдоров (Казахстан)

31. Николай Мемола (Италия

32. Денис Васильев (Латвия) 

33. Лукас Бричги (Швейцария) 

34. Ника Эгадзе (Грузия)

Седьмая разминка

35. Юма Кагияма (Япония)

36. Као Миура (Япония)

37. Чха Чжун Хван (Южная Корея) 

38. Илья Малинин (США)

39. Шома Уно (Япония) 

40. Адам Сяо Хим Фа (Франция)

Расписание трансляций чемпионата мира по фигурному катанию-2024 в Монреале

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60 комментариев
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Ответ Юркин Клоп
За Шому, Юму, Илью, Адама, Бояна, Джуна, за маму и папу, и за Светку из второго подъезда
А судьям надо пожелать хотя бы немного совести, чтобы Брауну за вращения попой и глазками они не поставили больше, чем другим фигуристам за квады.
+16
-6
+10
Болею за Илюху, Адама, Бояна, но в приоритете Илья.
+12
-3
+9
За Шому, Юму, Илью, Адама, Бояна, Джуна, за маму и папу, и за Светку из второго подъезда
+17
-8
+9
Нике Егадзе наши 💋💋💋
Собраться и выдать свой максимум, как на тренировке!!!!
+13
-6
+7
Сколько парней набралось - аж 40 человек! Я и не помню, было когда семь разминок или нет!
Седьмая - самая шикарная, любому можно желать победы.
Я за Шому, Юму, Адама, Джуни. Но думаю, настало время Ильи Малинина. Отдельные слова поддержки Михаилу Шайдорову, Александру Селевко, Бояну и Лукасу Бричги - уж очень они были хороши на ЧЕ и ЧЧК.
А вообще, всем парням удачи и гладкого льда.
+7
0
+7
После судейства у девочек нет желания смотреть этот цирк. Надеюсь, Илья жахнет квадами по грибникам, и Адам соберется. И оба будут с медалями.
+14
-7
+7
Ну что, Джуни удачи, может быть соберётся и всё сложится.
Адам очень не стабильный, но желаю ему удачи, понятно, что шанс на чистые прокаты и медаль мал, но побороться можно.
Шоме удачи и чистых прокатов, надеюсь его не засунут под косячного Кагияму и не будут топить.
Илья начал прыгать, ему можно пожелать только оптимального и продуманного контента, если будет катать после Юмы, то думаю сделают правильный выбор. Риттбергер сложнее для него, чем кваксель, лучше бы вообще без рисков и контент как на скейт Америке, ну максимум добавить аксель в ПП, но без ритта.
+6
0
+6
Ответ galik55
Адам классный
В этом сезоне раскрылся, да)) Лучший)
+6
-1
+5
Удачи Адаму!
+5
0
+5
Шоме сил, выдержки и чистого проката!
+7
-3
+4
Ответ Леличек
Все то же самое, но Адам))
Адам классный
+7
-3
+4
Шоме сил, удачи, вдохновения -- и прекрасного проката чудесной программы Стефана! :)
+13
-9
+4
Я за нашево Мишу Шаидорова, буду болеть
+5
-1
+4
Всем парням удачи! А Адамчику - злата!
+4
0
+4
Ответ N-fox
После судейства у девочек нет желания смотреть этот цирк. Надеюсь, Илья жахнет квадами по грибникам, и Адам соберется. И оба будут с медалями.
цирк в ФК как бы давно, и до отстранения...
+4
-1
+3
Во сколько примерно 6 разминка добрые люди ?
+3
0
+3
Ответ galik55
Болею за Илюху, Адама, Бояна, но в приоритете Илья.
Все то же самое, но Адам))
+5
-3
+2
Ответ Gemma157
Надоело смотреть на деревянных квадистов с невзрачными прогами. Пожелаю победы Брауну - артистичному и музыкальному катальшику с лучшими вращениями в мужском ФК, спиралями, лучше, чем у любой современной одиночницы и стильными постановками ☝
Браун уже и 3а не прыгает, так что даже в жо вряд-ли бы победил
+3
-1
+2
Ответ Zbra
Странно, а почему во второй разминке только 1 чел?
Он не один, это спортс показал самого знаменитого из разминки.
+2
0
+2
За Шому и его высокохудожественное катание. Удачи, малышатина!
+8
-6
+2
Не посмотрю, а жаль, походу знатное крошево намечается
+2
0
+2
Сколько классных ребят, но седьмая разминка - вообще отвал башки. Болею абсолютно за каждого. Всем откататься на максимуме и привести болельщиков в экстаз! А я особенно жду огненную дорожку Юмы.
+2
0
+2
Ох и интересный турнир нас ожидает, уже с 5 ой разминки будет жарко. Всем парням Удачи, болею за Илью, Шому и Адама, желаю им пьедестала. Когда ж такое было ? 7 разминок, и это без наших....как же всё таки жаль..
+1
0
+1
Ответ Юркин Клоп
В 22.30 по Москве
Спасибо 🙌🏻
+1
0
+1
Ответ Николь Тян
Во сколько примерно 6 разминка добрые люди ?
В 22.30 по Москве
+1
0
+1
Ответ SergioGF
Да куда там Коляде! Так крутить попой, как Браун, не может не только Коляда, а вообще никто в мужской одиночке. )))
Коляда так никогда не крутил попой. Во-всяком случае-женственно. По этой части самый непревзойденный мастер это плющ, уж как он попой вращал, какие ужимки выдавал, до сих пор с недоумением вспоминаю.
+2
-1
+1
Ответ Лариса Грачева
В этом сезоне раскрылся, да)) Лучший)
Да уже в прошлом сезоне наверное
+2
-1
+1
За Нику, Мишу, Колю и Илью я сегодня притоплю.
+4
-3
+1
С интересом жду МО, будет интересно, но особенно поболею за Рештенко, на ЧЕ - впечатлил!
+1
0
+1
У мужчин будет заруба. Просто пожелаю всем удачи и честного судейства. И пусть победит сильнейший.
+1
0
+1
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