Чемпионат мира по фигурному катанию-2024. Малинин, Уно, Сяо Хим Фа, Кагияма, Миура, Чха, Браун покажут короткие программы
21 марта на ЧМ-2024 по фигурному катанию пройдет короткая программа у мужчин.
Чемпионат мира по фигурному катанию-2024
Монреаль, Канада
Мужчины
Короткая программа
Начало – 18:10 по московскому времени. Прямая трансляция – на Okko.
Первая разминка
1. Семен Данильянц (Армения)
2. Александр Власенко (Венгрия)
3. Донован Каррильо (Мексика)
Вторая разминка
8. Георгий Рештенко (Чехия)
Третья разминка
11. Никита Старостин (Германия)
12. Владимир Самойлов (Польша)
13. Иван Шмуратко (Украина)
14. Ким Хен Гем (Южная Корея)
15. Люк Экономидес (Франция)
16. Маурицио Цандрон (Австрия)
Четвертая разминка
17. Андреас Нордебак (Швеция)
18. Роман Садовский (Канада)
19. Эдвард Эпплби (Великобритания)
20. Марк Городницкий (Израиль)
21. Ли Си Хен (Южная Корея)
22. Владимир Литвинцев (Азербайджан)
Пятая разминка
23. Уэсли Чу (Канада)
24. Адам Хагара (Словакия)
25. Александр Селевко (Эстония)
26. Габриэле Франджипани (Италия)
27. Цзинь Боян (Китай)
28. Джейсон Браун (США)
Шестая разминка
29. Камден Пулкинен (США)
30. Михаил Шайдоров (Казахстан)
31. Николай Мемола (Италия
32. Денис Васильев (Латвия)
33. Лукас Бричги (Швейцария)
34. Ника Эгадзе (Грузия)
Седьмая разминка
35. Юма Кагияма (Япония)
36. Као Миура (Япония)
37. Чха Чжун Хван (Южная Корея)
38. Илья Малинин (США)
39. Шома Уно (Япония)
40. Адам Сяо Хим Фа (Франция)
Расписание трансляций чемпионата мира по фигурному катанию-2024 в Монреале
Собраться и выдать свой максимум, как на тренировке!!!!
Седьмая - самая шикарная, любому можно желать победы.
Я за Шому, Юму, Адама, Джуни. Но думаю, настало время Ильи Малинина. Отдельные слова поддержки Михаилу Шайдорову, Александру Селевко, Бояну и Лукасу Бричги - уж очень они были хороши на ЧЕ и ЧЧК.
А вообще, всем парням удачи и гладкого льда.
Адам очень не стабильный, но желаю ему удачи, понятно, что шанс на чистые прокаты и медаль мал, но побороться можно.
Шоме удачи и чистых прокатов, надеюсь его не засунут под косячного Кагияму и не будут топить.
Илья начал прыгать, ему можно пожелать только оптимального и продуманного контента, если будет катать после Юмы, то думаю сделают правильный выбор. Риттбергер сложнее для него, чем кваксель, лучше бы вообще без рисков и контент как на скейт Америке, ну максимум добавить аксель в ПП, но без ритта.