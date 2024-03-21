Чемпионат мира по фигурному катанию-2024. Малинин, Уно, Сяо Хим Фа, Кагияма, Миура, Чха, Браун покажут короткие программы

21 марта на ЧМ-2024 по фигурному катанию пройдет короткая программа у мужчин.

Чемпионат мира по фигурному катанию-2024

Монреаль, Канада

Мужчины

Короткая программа

Начало – 18:10 по московскому времени. Прямая трансляция – на Okko.

Первая разминка

1. Семен Данильянц (Армения)

2. Александр Власенко (Венгрия)

3. Донован Каррильо (Мексика)

Вторая разминка

8. Георгий Рештенко (Чехия)

Третья разминка

11. Никита Старостин (Германия)

12. Владимир Самойлов (Польша)

13. Иван Шмуратко (Украина)

14. Ким Хен Гем (Южная Корея)

15. Люк Экономидес (Франция)

16. Маурицио Цандрон (Австрия)

Четвертая разминка

17. Андреас Нордебак (Швеция)

18. Роман Садовский (Канада)

19. Эдвард Эпплби (Великобритания)

20. Марк Городницкий (Израиль)

21. Ли Си Хен (Южная Корея)

22. Владимир Литвинцев (Азербайджан)

Пятая разминка

23. Уэсли Чу (Канада)

24. Адам Хагара (Словакия)

25. Александр Селевко (Эстония)

26. Габриэле Франджипани (Италия)

27. Цзинь Боян (Китай)

28. Джейсон Браун (США)

Шестая разминка

29. Камден Пулкинен (США)

30. Михаил Шайдоров (Казахстан)

31. Николай Мемола (Италия

32. Денис Васильев (Латвия)

33. Лукас Бричги (Швейцария)

34. Ника Эгадзе (Грузия)

Седьмая разминка

35. Юма Кагияма (Япония)

36. Као Миура (Япония)

37. Чха Чжун Хван (Южная Корея)

38. Илья Малинин (США)

39. Шома Уно (Япония)

40. Адам Сяо Хим Фа (Франция)

Расписание трансляций чемпионата мира по фигурному катанию-2024 в Монреале