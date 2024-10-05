Мемориал Панина. Фролова, Куликова, Гущина, Фурсова, Кшецкая выступят с произвольными программами
Санкт-Петербург
Женщины
Произвольная программа
Начало – 11:30 по московскому времени, прямая трансляция – Студия-38.
Первая разминка
1. Ксения Чурегина
2. Виктория Дорошевская
3. Мария Пулина
4. Вероника Малышева
5. Елена Черникова
Вторая разминка
6. Виктория Нестерова
7. Виктория Федянина
9. Елизавета Киселева
10. Арина Кшецкая
11. Виктория Сафонова (Беларусь)
Третья разминка
12. Софья Важнова
13. Людмила Фурсова
14. Ксения Гущина
15. Елизавета Куликова
16. Анна Фролова
Положение после короткой программы
1. Анна Фролова – 73,26
2. Елизавета Куликова – 70,25
3. Ксения Гущина – 70,18
4. Людмила Фурсова – 67,70
5. Софья Важнова – 66,18
6. Виктория Сафонова (Беларусь) – 63,12
7. Арина Кшецкая – 59,17
8. Елизавета Киселева – 59,06
9. Софья Чаплыгина – 57,86
10. Виктория Федянина – 53,25
11. Виктория Нестерова – 52,31
12. Елена Черникова – 50,56
13. Вероника Малышева – 49,36
14. Мария Пулина – 49,12
15. Виктория Дорошевская – 48,53
16. Ксения Чурегина – 45,76
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