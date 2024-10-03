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Мемориал Панина. Фролова, Гущина, Куликова, Важнова, Кшецкая покажут короткие программы

Анна Фролова и Ксения Гущина представят короткие программы на мемориале Панина .

Мемориал Панина

Санкт-Петербург

Женщины

Короткая программа

Начало – 13:25 по московскому времени. Прямая трансляция«Студия-38». 

Первая разминка

1. Елизавета Киселева

2. Арина Кшецкая

3. Мария Пулина 

4. Софья Чаплыгина 

5. Виктория Дорошевская

Вторая разминка

6. Елизавета Куликова

7. Виктория Нестерова 

8. Ксения Гущина 

9. Виктория Федянина 

10. Ксения Чурегина 

Третья разминка

11. Анна Фролова

12. Людмила Фурсова 

13. Вероника Малышева 

14. Елена Черникова 

15. Софья Важнова 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Sports
logoсборная России
результаты
женское катание
Мемориал Панина
Анна Фролова
Софья Важнова
logoЕлизавета Куликова
Арина Кшецкая
Ксения Гущина
Людмила Фурсова
Виктория Федянина
Софья Чаплыгина
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