Мемориал Панина. Фролова, Гущина, Куликова, Важнова, Кшецкая покажут короткие программы
Анна Фролова и Ксения Гущина представят короткие программы на мемориале Панина .
Санкт-Петербург
Женщины
Короткая программа
Начало – 13:25 по московскому времени. Прямая трансляция – «Студия-38».
Первая разминка
1. Елизавета Киселева
3. Мария Пулина
5. Виктория Дорошевская
Вторая разминка
7. Виктория Нестерова
8. Ксения Гущина
9. Виктория Федянина
10. Ксения Чурегина
Третья разминка
11. Анна Фролова
12. Людмила Фурсова
13. Вероника Малышева
14. Елена Черникова
15. Софья Важнова
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Sports
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