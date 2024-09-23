Кубок Санкт-Петербурга. 1-й этап. Гущина, Фурсова, Свириденко и Кшецкая выступают с короткими программами
23 сентября фигуристки на Кубке Санкт-Петербурга покажут короткие программы.
1-й этап
Женщины
Короткая программа
Начало – 13:40 по московскому времени, прямая трансляция – «Студия-38».
Первая разминка
1. Ксения Гущина
2. Елизавета Киселева
3. Людмила Фурсова
4. Виктория Нестерова
Вторая разминка
5. Арина Кшецкая
6. Полина Свириденко
7. Ульяна Костенко
8. Валерия Овчинникова
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Sports
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