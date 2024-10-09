Фигурист Лев Лазарев ответил на вопрос о кумирах в фигурном катании.

— У тебя есть кумиры в фигурном катании?

— Не знаю, не могу сказать. Конечно, мне у каждого нравится что‑то свое, но я стараюсь больше ориентироваться на себя, где‑то добавить, где‑то, наоборот, поменьше делать.

— Смотрел контрольные прокаты сборной? Кто понравился?

— Да, смотрел. Понравилось, как некоторые прокатали. Конечно, по прыжкам мне очень понравилась произвольная программа Марка Кондратюка. Пять четверных и два тройных акселя — это очень тяжело. Но выделить чью‑то программу не могу.

— Твои костюмы шьет мама. Как это происходит?

— Сначала мы ставим программу, потом мама смотрит видео. Она сама придумывает эскиз, рисует его, показывает тренеру, и если ему понравилось, то шьет, — сказал Лазарев.