Гран-при России. «Лед Мечты». КМС. Лазарев, Воронов, Колесников, Ленков, Толчинский выступят с короткими программами
11 октября на Гран-при России в Москве юниоры выступят с короткими программами.
Гран-при России по фигурному катанию среди юниоров-2024/25
1-й этап
«Лед Мечты»
Москва
Юноши
Короткая программа
Начало – 19:35 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Первого канала.
Первая разминка
1. Климентий Толчинский
2. Борис Татаров
3. Максим Стрелков
4. Илья Малышев
5. Арсений Степанов
6. Василий Пономарев
Вторая разминка
8. Владислав Виниченко
9. Герман Ленков
10. Платон Каблуков
11. Эдуард Камоев
12. Александр Семков
Третья разминка
13. Макар Николаев
14. Михаил Алексахин
15. Дмитрий Пустовалов
16. Лев Лазарев
17. Вадим Воронов
18. Макар Пузин
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sports
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости