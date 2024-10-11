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Илья Авербух: «Для Тарасовой «Ледниковый период» – это мотивация жить. Каждая съемка для нее – новый вызов, новая история»

Авербух заявил, что невозможно представить «Ледниковый период» без Тарасовой.

Ранее начались съемки нового сезона телешоу, которое выходит в эфир на Первом канале. 

«Ледниковый период» – это остров мира фигурного катания, где многие имеют свою точку опоры. Татьяна Тарасова – судья, без которой проект представить невозможно.

Когда я сказал, что будет «Ледниковый», это для нее мотивация жить. Для нее каждая съемка – это новый вызов, новая история. И эту ценность нельзя преуменьшать.

Также мы знаем, с какой бедой столкнулся Рома Костомаров. Рома Костомаров и Оксана Домнина будут теперь сидеть в жюри. Рома внутри проекта, внутри семьи, для него это очень важно.

Теперь его слова всем тем, кто катается, всем тем, кто слушает его, будут иметь дополнительную мотивационную значимость. В этом плане «Ледниковый период» – гораздо больше, чем просто развлекательное шоу», – сказал хореограф и продюсер проекта Илья Авербух.

«Ледниковый период» возвращается спустя два года: Медведева сменила Загитову, будут участники из народа

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: «Чемпионат.com»
logoОксана Домнина
logoТатьяна Тарасова
logoРоман Костомаров
logoИлья Авербух
телевидение
logoПервый канал
logoЛедниковый период
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