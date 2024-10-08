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Тарасова о «Ледниковом периоде»: «Медведева и Ягудин в качестве ведущих показали себя великолепно»

Татьяна Тарасова оценила Евгению Медведеву в роли ведущей «Ледникового периода».

7 октября начались съемки нового сезона шоу на Первом канале.

«Евгения Медведева и Алексей Ягудин в качестве ведущих показали себя великолепно. Что касается других новшеств, то пока не знаю, что нам приготовили. Расспрошу организаторов и тогда вам расскажу», – сказала Тарасова.

«Вчера мы как раз все встречались при полном зале. Поняли, что после перерыва мы все по-прежнему в форме. Я очень люблю «Ледниковый период». Благодарна судьбе, что с первого дня принимаю участие и теперь вернулась.

Соскучилась именно по проекту, который делают вместо Илья (Авербух) и Саша (Жулин). С большой любовью отношусь к их работам и желаю им творческих открытий», – добавила она.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ВсеПроСпорт
logoТатьяна Тарасова
logoАлексей Ягудин
logoИлья Авербух
телевидение
logoАлександр Жулин
logoЕвгения Медведева
logoЛедниковый период
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