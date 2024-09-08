Роман Костомаров: «Если и буду принимать участие в «Ледниковом периоде», то только в качестве судьи. Я готов»

Роман Костомаров заявил, что готов войти в жюри «Ледникового периода»

Ранее Первый канал объявил кастинг участников для проекта. Сообщалось, что в шоу смогут выступить любители.

«Что касается нового формата «Ледникового периода», то поживем – увидим. Но обычно Илья Авербух вместе с Первым каналом находит такие варианты, чтобы зрителям было интересно смотреть.

Я сейчас если и буду принимать участие в этом шоу, то только в качестве судьи. Я готов», – сказал олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду Костомаров .