«Ледниковый период» возвращается спустя два года: Медведева сменила Загитову, будут участники из народа

«Ледниковый период» возвращается спустя два года – в новом сезоне детища Ильи Авербуха много нового.

Съемки уже стартовали, когда выход в эфир – пока неизвестно, но уже можно оценить все нововведения.

Что же там?

● Девятый сезон шоу завершился в январе 2023-го и запомнился как минимум ведущими (вместе с Алексеем Ягудиным работали Алина Загитова и Анна Щербакова), а еще историей с побегом Дани Милохина, который выступал в паре с Евгенией Медведевой – она завершала проект с другим партнером.

Даня Милохин сбежал от Медведевой с «Ледникового периода», хотя был там сильнейшим из нефигуристов

В следующем году шоу возобновлять не стали – Авербух признал, что нужен перерыв: «Решение принимает руководство Первого канала. Мне кажется, логично сделать передых. Все должно срастись, нужно отдохнуть, набраться эмоций, чтобы выйти на новый уровень.

Но если предложение поступит — я буду работать. Хотя чисто энергетически считаю, что проект надо на время отпустить».

И вот – новый сезон после паузы. Что изменилось?

● Самое главное изменение – теперь в «Ледниковом периоде» будут выступать не только звезды.

Первый канал объявил кастинг в начале сентября: «Впервые в истории «Ледникового периода» к участию в легендарном шоу приглашаются все желающие! Да, теперь и у простых зрителей появится уникальная возможность встать в пары с олимпийскими чемпионами по фигурному катанию.

Если вам больше 21 года и вы хорошо катаетесь на коньках, но не являетесь профессиональным фигуристом – это ваш шанс стать звездой «Ледникового периода». Заполняйте анкету на сайте Первого канала и приезжайте на кастинг. Кто знает, а вдруг именно вам Татьяна Анатольевна Тарасова скажет свое знаменитое: «Потрясающе!»

В финальную стадию кастинга вышли 90 человек: от 18-летних парней до 74-летних бабушек.

Идея необычная и должна хоть немного оживить проект – старый формат, кажется, приелся всем, даже создателям шоу.

● Но полностью «народным» новый сезон не будет, без звезд в составе все равно не обошлось.

Помимо обычных желающих, в шоу выступят гимнастки Дина и Арина Аверины, блогер и певица Валя Карнавал, актриса Ангелина Стречина, рэпер T-Killah, актер Артур Сопельник и эстрадный певец Ярослав Сумишевский. Список, возможно, не полный и к составу добавится кто-нибудь еще.

«Ровно две недели назад я встала на коньки. И вот что получилось.

У меня есть любовь ко льду. В детстве я смотрела Олимпиады и восхищалась нашими фигуристами. Думала, что это легко… Хотела попробовать.

Но оказалось, что коньки – это новые ноги, это нереально сложно», – делалась впечатлениями Валя Карнавал.

● Состав фигуристов тоже пока формируется, но точно в пару с любителями и звездами встанут Елизавета Туктамышева, Евгения Тарасова, Владимир Морозов, Татьяна Тотьмянина, Максим Маринин и Дмитрий Соловьев.

На 99%, по словам Авербуха, в шоу выступит Анна Щербакова – сменит роль ведущей на роль участницы.

По Камиле Валиевой вопрос открытый.

«Камиле предлагали. Но они пока ответили «мы подождем». Но предложение от нас ей поступило», – говорит Авербух.

А вот Трусову не звали: «Саша объявила о возвращении в спорт, пусть набирает форму. От спорта ее никто не отвлекал».

Всего планируется 14 пар – пока ждем полного списка.

● Алины Загитовой , которая вела несколько последних сезонов, на этот раз не ожидается.

Ведущими станут Алексей Ягудин (но это традиционно) и Евгения Медведева .

Отсутствие Загитовой Авербуху пришлось объяснять: «У нас постоянная ротация ведущих. Женя неоднократно вела проект, и Алиночка неоднократно вела, и Аня (Щербакова) тоже.

Женя в этом сезоне не в роли участницы, потому что у нее большая занятость, свое юбилейное шоу. Впереди еще много работы, поэтому мы поняли, что она не сможет участвовать как фигуристка».

Как одевают Загитову и Щербакову на «Ледниковом периоде»: Алина просит «показать ножки», Анна носила мини

Медведева тоже пояснила (но даже не упомянула Алину): «Я уже была ведущей «Ледникового периода» в 2018 году, когда проект выиграл ТЭФИ. Тогда был формат «Ледниковый период. Дети». Сразу после Олимпиады в Корее мне предложили вести этот проект, и я согласилась.

Как участница я уже не раз выступала в проекте и занимала призовые места.

Выбор ведущих — это всегда прерогатива канала. «Ледниковый период» существует много лет, и за эти годы проект вели разные люди: Ирина Слуцкая, Анастасия Заворотнюк, Алла Михеева, Аня Щербакова, Марат Башаров и другие. Нет такого, что кто-то кого-то меняет. Каждый сезон отличается от предыдущего».

Ждем первый выпуск?

«В блокадном Ленинграде работали театры. Если кругом будет черно, то и люди станут черными». Кто и как делает «Ледниковый период»?

В тексте использованы цитаты Sport24, Р-Спорт, The Voice

Фото: РИА Новости /Александр Вильф, Александр Гальперин, Алексей Филиппов