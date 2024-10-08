«Ледниковый период» возвращается спустя два года: Медведева сменила Загитову, будут участники из народа
«Ледниковый период» возвращается спустя два года – в новом сезоне детища Ильи Авербуха много нового.
Съемки уже стартовали, когда выход в эфир – пока неизвестно, но уже можно оценить все нововведения.
Что же там?
● Девятый сезон шоу завершился в январе 2023-го и запомнился как минимум ведущими (вместе с Алексеем Ягудиным работали Алина Загитова и Анна Щербакова), а еще историей с побегом Дани Милохина, который выступал в паре с Евгенией Медведевой – она завершала проект с другим партнером.
Даня Милохин сбежал от Медведевой с «Ледникового периода», хотя был там сильнейшим из нефигуристов
В следующем году шоу возобновлять не стали – Авербух признал, что нужен перерыв: «Решение принимает руководство Первого канала. Мне кажется, логично сделать передых. Все должно срастись, нужно отдохнуть, набраться эмоций, чтобы выйти на новый уровень.
Но если предложение поступит — я буду работать. Хотя чисто энергетически считаю, что проект надо на время отпустить».
И вот – новый сезон после паузы. Что изменилось?
● Самое главное изменение – теперь в «Ледниковом периоде» будут выступать не только звезды.
Первый канал объявил кастинг в начале сентября: «Впервые в истории «Ледникового периода» к участию в легендарном шоу приглашаются все желающие! Да, теперь и у простых зрителей появится уникальная возможность встать в пары с олимпийскими чемпионами по фигурному катанию.
Если вам больше 21 года и вы хорошо катаетесь на коньках, но не являетесь профессиональным фигуристом – это ваш шанс стать звездой «Ледникового периода». Заполняйте анкету на сайте Первого канала и приезжайте на кастинг. Кто знает, а вдруг именно вам Татьяна Анатольевна Тарасова скажет свое знаменитое: «Потрясающе!»
В финальную стадию кастинга вышли 90 человек: от 18-летних парней до 74-летних бабушек.
Идея необычная и должна хоть немного оживить проект – старый формат, кажется, приелся всем, даже создателям шоу.
● Но полностью «народным» новый сезон не будет, без звезд в составе все равно не обошлось.
Помимо обычных желающих, в шоу выступят гимнастки Дина и Арина Аверины, блогер и певица Валя Карнавал, актриса Ангелина Стречина, рэпер T-Killah, актер Артур Сопельник и эстрадный певец Ярослав Сумишевский. Список, возможно, не полный и к составу добавится кто-нибудь еще.
«Ровно две недели назад я встала на коньки. И вот что получилось.
У меня есть любовь ко льду. В детстве я смотрела Олимпиады и восхищалась нашими фигуристами. Думала, что это легко… Хотела попробовать.
Но оказалось, что коньки – это новые ноги, это нереально сложно», – делалась впечатлениями Валя Карнавал.
● Состав фигуристов тоже пока формируется, но точно в пару с любителями и звездами встанут Елизавета Туктамышева, Евгения Тарасова, Владимир Морозов, Татьяна Тотьмянина, Максим Маринин и Дмитрий Соловьев.
На 99%, по словам Авербуха, в шоу выступит Анна Щербакова – сменит роль ведущей на роль участницы.
По Камиле Валиевой вопрос открытый.
«Камиле предлагали. Но они пока ответили «мы подождем». Но предложение от нас ей поступило», – говорит Авербух.
А вот Трусову не звали: «Саша объявила о возвращении в спорт, пусть набирает форму. От спорта ее никто не отвлекал».
Всего планируется 14 пар – пока ждем полного списка.
● Алины Загитовой, которая вела несколько последних сезонов, на этот раз не ожидается.
Ведущими станут Алексей Ягудин (но это традиционно) и Евгения Медведева.
Отсутствие Загитовой Авербуху пришлось объяснять: «У нас постоянная ротация ведущих. Женя неоднократно вела проект, и Алиночка неоднократно вела, и Аня (Щербакова) тоже.
Женя в этом сезоне не в роли участницы, потому что у нее большая занятость, свое юбилейное шоу. Впереди еще много работы, поэтому мы поняли, что она не сможет участвовать как фигуристка».
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Медведева тоже пояснила (но даже не упомянула Алину): «Я уже была ведущей «Ледникового периода» в 2018 году, когда проект выиграл ТЭФИ. Тогда был формат «Ледниковый период. Дети». Сразу после Олимпиады в Корее мне предложили вести этот проект, и я согласилась.
Как участница я уже не раз выступала в проекте и занимала призовые места.
Выбор ведущих — это всегда прерогатива канала. «Ледниковый период» существует много лет, и за эти годы проект вели разные люди: Ирина Слуцкая, Анастасия Заворотнюк, Алла Михеева, Аня Щербакова, Марат Башаров и другие. Нет такого, что кто-то кого-то меняет. Каждый сезон отличается от предыдущего».
Ждем первый выпуск?
«В блокадном Ленинграде работали театры. Если кругом будет черно, то и люди станут черными». Кто и как делает «Ледниковый период»?
В тексте использованы цитаты Sport24, Р-Спорт, The Voice
Фото: РИА Новости/Александр Вильф, Александр Гальперин, Алексей Филиппов
Ну а Жене не впервой быть ведущей ЛП, да.
Никого она не заменяла, конечно. Просто предложили ей, а она согласилась.
Всё это решается Первым каналом разумеется.
Я, конечно, вряд ли смогу смотреть всё в прямом эфире, чисто из занятости. Но если будут интересные участники, то, конечно, да.
Ну и на Женю интересно будет посмотреть.
Оценить, насколько она сейчас преуспела в этой роли.
В общем, удачи проекту.
Обалденная просто. Яркая, смелая, чувственная и необыкновенно артистичная.
И это всё правда. Не сочтите за елей).
Конечно, проект немного потеряет от неучастия её с кем-то в паре.
Но Жене надо готовиться к своему мероприятию, поэтому и в роли ведущей, скорее всего, будет блистательна.
Хочется посмотреть на многих ребят на этом проекте, ну и на Женю конечно в роли ведущей.
Правда, Щербакову я бы предпочёл увидеть в жюри.