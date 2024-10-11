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Илья Авербух: «Валиева не будет принимать участие в «Ледниковом периоде». Предложение было, но она не участвует»

Камилы Валиевой не будет в новом сезоне «Ледникового периода».

Об этом сообщил хореограф, продюсер телепроекта Илья Авербух.

Ранее появилась информация, что фигуристке предложили участие в шоу, но ее представители ответили: «Мы подождем». 

«Валиева принимать участие в этом проекте не будет. Действительно было предложение Камиле, но в этом проекте она не участвует», – сказал Авербух.

«Ледниковый период» возвращается спустя два года: Медведева сменила Загитову, будут участники из народа

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: «Чемпионат.com»
logoИлья Авербух
телевидение
logoсборная России
женское катание
logoКамила Валиева
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