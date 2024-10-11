Илья Авербух: «Валиева не будет принимать участие в «Ледниковом периоде». Предложение было, но она не участвует»
Камилы Валиевой не будет в новом сезоне «Ледникового периода».
Об этом сообщил хореограф, продюсер телепроекта Илья Авербух.
Ранее появилась информация, что фигуристке предложили участие в шоу, но ее представители ответили: «Мы подождем».
«Валиева принимать участие в этом проекте не будет. Действительно было предложение Камиле, но в этом проекте она не участвует», – сказал Авербух.
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Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: «Чемпионат.com»
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