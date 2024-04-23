Роднина о Валиевой и Загитовой на телевидении: «Зачем кого-то сравнивать? Это же не соревнования, тем более, что у них разные шоу»

Теги телевидение сборная России Ирина Роднина женское катание Алина Загитова Камила Валиева Ледниковый период Фигурное катание

Роднина считает, что не нужно сравнивать работу Валиевой и Загитовой на ТВ.

Олимпийская чемпионка Алина Загитова в течение трех сезонов была ведущей телепроекта «Ледниковый период».

Камила Валиева 21 апреля сообщила, что будет вести шоу на Первом канале.

«Почему бы и не попробовать? Надо смотреть. Зачем кого-то затмевать и сравнивать? Это же не соревнования, тем более, что у них разные шоу, насколько я понимаю», – сказала трехкратная олимпийская чемпионка.

Губерниев о том, что Валиева станет ведущей шоу на Первом канале: «Камиле надо брать пример с Алины Загитовой, которая лучшая среди нас!»

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17 комментариев
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Всем уже настолько надоели вопросы журналистов, стравливающие спортсменов и болельщиков.
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Правильно сказала
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Вот тоже всегда задаюсь этим вопросом, зачем все только и делают, что всех со всеми сравнивают. К чему эти постоянные - не то, что он(она), вот надо как он(она) и тд. Все же разные, и всегда будут разными. Кто-то в одном хорош, кто-то в другом, кто-то одно умеет, кто-то другое, чуть лучше, чуть хуже, ну и что с того.
+10
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Странно вроде в шоу Валиеву ещё не видели , чтобы заниматься сравнениями .
А в роли ведущей на соревнованиях она совсем блекла .
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Хотели развести срач, но что то пошло не так... Облом(с). Однако.
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Ответ Ритт
она ведущей соревнований была один раз. Вспомни лучезарную на первом ЛП. Только вот прогресса у лучезарной нет, разве что наглее и развязнее стала. Посмотрим, какой прогресс будет у Валиевой. Только вот скорее всего у нее то как раз будет прогресс, в отличии от трижды вездесущей
Милая, так тебя никто не заставляет смотреть.
+6
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Время непрофессионалов
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А что за шоу у Валиевой? Там ведь все занято,даже ФК показывают отрывками.
+2
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Комментарий удален модератором
тем более, что я не смотрю
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Роднина сейчас тебе все сородичи пояснят за лучшую ведущую 3 раза.
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Шоу еще не вышло, а уже просят сравнить. Ну честное слово, других тем совсем нет.. Все будет нормально у Камилы
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Нечего допинговой делать на центральном канале, что, больше не кому?
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Ответ AllaS
Странно вроде в шоу Валиеву ещё не видели , чтобы заниматься сравнениями . А в роли ведущей на соревнованиях она совсем блекла .
Допингистку на 1 канал, одумайтесь, она что допинг будет втюхивать.?
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