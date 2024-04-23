Роднина о Валиевой и Загитовой на телевидении: «Зачем кого-то сравнивать? Это же не соревнования, тем более, что у них разные шоу»

Роднина считает, что не нужно сравнивать работу Валиевой и Загитовой на ТВ.

Олимпийская чемпионка Алина Загитова в течение трех сезонов была ведущей телепроекта «Ледниковый период».

Камила Валиева 21 апреля сообщила, что будет вести шоу на Первом канале.

«Почему бы и не попробовать? Надо смотреть. Зачем кого-то затмевать и сравнивать? Это же не соревнования, тем более, что у них разные шоу, насколько я понимаю», – сказала трехкратная олимпийская чемпионка.

Губерниев о том, что Валиева станет ведущей шоу на Первом канале: «Камиле надо брать пример с Алины Загитовой, которая лучшая среди нас!»