Илья Авербух: «Прекрасно, что Валиеву поддерживают, в том числе и на телевидении. Уверен, у Камилы может получиться»

Теги Илья Авербух телевидение сборная России женское катание Камила Валиева Фигурное катание

Илья Авербух оценил перспективы Камилы Валиевой в роли ведущей.

Фигуристка сообщила, что станет ведущей шоу на Первом канале, во время стрима для китайских болельщиков на платформе Douyin.

«Камила – очень красивая девочка, так что остается ей лишь пожелать удачи в новом роде деятельности. Это прекрасно, что ее поддерживают, в том числе и на телевидении.

Есть много девочек-одиночниц, которые пробовали себя в роли ведущих: Медведева, Щербакова и Загитова. Практически все пробовали.

Поэтому хорошо, что и Валиева решила заняться этим. Уверен, у Камилы может получиться. И не стал бы давать ей никаких советов. Это все ерунда», – сказал Авербух.

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6 комментариев
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1 канал превратился в испытательный полигон для дилетантов ведущих . Камила ещё школу не закончила , какая из нее ведущая ?
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Ответ Зиля Бадриева
У Ками отличные способности для ведущей - развитая интеллектуальная речь, хорошая дикция, умение импровизировать, шутить, ну и как сказал Авер, красивая внешность.
Он добавил также « это все ерунда»
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Ответ Arraches
1 канал превратился в испытательный полигон для дилетантов ведущих . Камила ещё школу не закончила , какая из нее ведущая ?
Как будто её диктором в программу Время позвали.
+4
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Вот часто говорят: так работает, просто на износ, и там и здесь, развивается, пробует...
Почему никто из них не ушел с головой в учёбу, не нагнал пробелы в образовании, не взял свой честно заработанный диплом, не получил нормальную серьезную специальность по которой можно работать и тд? Почему их всех тянет туда, где они не компетентны в плане отсутствия профессионализма, а то и вообще необучаемы?...Готовы хвататься за всё, что приносит большие и легкие деньги...петь, танцевать, вести, мычать в микрофон...Всё, что угодно, только не напрягаться. И ладно, если это действительно получается, но и этим никто серьезно не занимается, только рубят, пока рубится...
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