Илья Авербух: «Прекрасно, что Валиеву поддерживают, в том числе и на телевидении. Уверен, у Камилы может получиться»
Илья Авербух оценил перспективы Камилы Валиевой в роли ведущей.
Фигуристка сообщила, что станет ведущей шоу на Первом канале, во время стрима для китайских болельщиков на платформе Douyin.
«Камила – очень красивая девочка, так что остается ей лишь пожелать удачи в новом роде деятельности. Это прекрасно, что ее поддерживают, в том числе и на телевидении.
Есть много девочек-одиночниц, которые пробовали себя в роли ведущих: Медведева, Щербакова и Загитова. Практически все пробовали.
Поэтому хорошо, что и Валиева решила заняться этим. Уверен, у Камилы может получиться. И не стал бы давать ей никаких советов. Это все ерунда», – сказал Авербух.
Почему никто из них не ушел с головой в учёбу, не нагнал пробелы в образовании, не взял свой честно заработанный диплом, не получил нормальную серьезную специальность по которой можно работать и тд? Почему их всех тянет туда, где они не компетентны в плане отсутствия профессионализма, а то и вообще необучаемы?...Готовы хвататься за всё, что приносит большие и легкие деньги...петь, танцевать, вести, мычать в микрофон...Всё, что угодно, только не напрягаться. И ладно, если это действительно получается, но и этим никто серьезно не занимается, только рубят, пока рубится...