Илья Авербух: «Прекрасно, что Валиеву поддерживают, в том числе и на телевидении. Уверен, у Камилы может получиться»

Илья Авербух оценил перспективы Камилы Валиевой в роли ведущей.

Фигуристка сообщила, что станет ведущей шоу на Первом канале, во время стрима для китайских болельщиков на платформе Douyin.

« – очень красивая девочка, так что остается ей лишь пожелать удачи в новом роде деятельности. Это прекрасно, что ее поддерживают, в том числе и на телевидении.

Есть много девочек-одиночниц, которые пробовали себя в роли ведущих: Медведева, Щербакова и Загитова. Практически все пробовали.

Поэтому хорошо, что и Валиева решила заняться этим. Уверен, у Камилы может получиться. И не стал бы давать ей никаких советов. Это все ерунда», – сказал .