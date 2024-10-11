Александр Галлямов: «После прокатов собралось определенное количество игрушек. Теперь нужно выделить время, чтобы съездить в детский дом и подарить их»

Мишина и Галлямов рассказали, что делают с игрушками, которые им дарят после прокатов.

– Есть какие-то игрушки, которые чем-то цепляют, запоминаются, их я оставляю. Не могу сказать, что их очень много, но какие-то у меня дома есть. Многие я отдаю – у меня много друзей, знакомых с детьми, – сказала Анастасия Мишина.

– Мишка, которого подарили на контрольных прокатах, уехал к родителям домой. Мишки, которых подарили после короткой программы на Мемориале, тоже отправились к родителям.

После прокатов собралось определенное количество игрушек, и теперь нужно выделить время, чтобы съездить в детский дом и подарить их, – добавил Александр Галлямов.

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