Галлямов о турнире на Байкале: «Видел много роликов, как люди катаются на озере, – они очень атмосферные, было бы очень приятно там выступить»

Анастасия Мишина и Александр Галлямов высказались о российских шоу-турнирах.

На весну 2025 года запланирован турнир на льду озера Байкал.

– Рассказывали ли вам что-то о турнире, который будет проходить на Байкале?

Мишина: Нет, мы знаем только то, что было в медиа.

Галлямов: Мы обрадовались, когда увидели эту новость. Видел много роликов, как люди катаются на льду на Байкале, – они очень атмосферные, было бы очень приятно там выступить.

Также весной следующего года пройдет третий турнир шоу-программ «Русский вызов», его тема – «Хорошее настроение».

«Вообще этот турнир очень интересный в плане творчества, нет каких-то обязательных элементов, и можно именно творить, чего мы не можем делать в своих соревновательных программах.

Конечно, желание есть, но нужно думать над идеями, потому что это очень обширная тема», — цитирует Мишину «Чемпионат» .