Галлямов о турнире на Байкале: «Видел много роликов, как люди катаются на озере, – они очень атмосферные, было бы очень приятно там выступить»
На весну 2025 года запланирован турнир на льду озера Байкал.
– Рассказывали ли вам что-то о турнире, который будет проходить на Байкале?
Мишина: Нет, мы знаем только то, что было в медиа.
Галлямов: Мы обрадовались, когда увидели эту новость. Видел много роликов, как люди катаются на льду на Байкале, – они очень атмосферные, было бы очень приятно там выступить.
Также весной следующего года пройдет третий турнир шоу-программ «Русский вызов», его тема – «Хорошее настроение».
«Вообще этот турнир очень интересный в плане творчества, нет каких-то обязательных элементов, и можно именно творить, чего мы не можем делать в своих соревновательных программах.
Конечно, желание есть, но нужно думать над идеями, потому что это очень обширная тема», — цитирует Мишину «Чемпионат».
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