Анастасия Мишина: «Мы и не особо ожидали допуска ISU. Наоборот, наверное, было бы сюрпризом, что допустили»
Мишина и Галлямов признались, что не ждали допуска ISU к международным стартам.
Российские фигуристы отстранены от турниров под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU) с марта 2022 года.
– Совсем недавно прошел совет ISU, в повестке которого появился вопрос о допуске россиян до международных стартов, но пока ничего не поменялось. Следили ли вы за развитием событий?
Мишина: Мы не особо следили за этим. Когда решение уже было вынесено, мы об этом прочитали, поняли – в этом сезоне будет вот так. Честно говоря, мы и не особо ожидали. Наоборот, наверное, было бы сюрпризом, что допустили.
Галлямов: Ленту новостей специально я не обновлял каждую минуту, просто увидел новость и понял, что придется работать в том же режиме.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: «Чемпионат»
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