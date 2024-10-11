Анастасия Мишина: «Мы и не особо ожидали допуска ISU. Наоборот, наверное, было бы сюрпризом, что допустили»

Мишина и Галлямов признались, что не ждали допуска ISU к международным стартам.

Российские фигуристы отстранены от турниров под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU) с марта 2022 года.

– Совсем недавно прошел совет ISU, в повестке которого появился вопрос о допуске россиян до международных стартов, но пока ничего не поменялось. Следили ли вы за развитием событий?

Мишина: Мы не особо следили за этим. Когда решение уже было вынесено, мы об этом прочитали, поняли – в этом сезоне будет вот так. Честно говоря, мы и не особо ожидали. Наоборот, наверное, было бы сюрпризом, что допустили.

Галлямов: Ленту новостей специально я не обновлял каждую минуту, просто увидел новость и понял, что придется работать в том же режиме.