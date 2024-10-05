Александр Галлямов: «Мне нужно было постричься накануне выезда на Спартакиаду, но барбер заболел. У меня сразу тревога, я не знаю, что делать. В итоге нашел нового»

Фигурист Александр Галлямов рассказал о тревоге из-за переезда своего барбера.

«Моя прическа – это целая эпопея. Я стригся раньше у одного барбера, очень хорошего. Он входил в топ по версии многих модных журналов, я стригся у него, наверное, лет пять. Потом он переехал в Москву, периодически приезжал ко мне в Петербург. Но вышло так, что когда-то у него не получается, когда-то у меня... Особенно ситуация была напряженная за три дня до Спартакиады в Магнитогорске.

Мне нужно было постричься накануне выезда, но он заболел. И у меня сразу тревога, я не знаю, что вообще делать... В итоге нашел нового барбера, он предложил сделать мне новую прическу, отрастить всю левую сторону. У меня здесь все было лысым, тут стрелки...

На Спартакиаде верх был безобразным, поэтому сделал бока лысыми, чтобы на верх не обращали внимания. И потом всю весну и лето приходилось отращивать волосы. Сейчас результат мне понравился, хоть и шутят, что «Саша Белый» пришел», – сказал Галлямов.

Партнерша Галлямова Анастасия Мишина рассказала о своем образе для произвольной программы под песни Майкла Джексона.

«Я хотела найти для себя узнаваемый стиль, чтобы видели, что это Майкл Джексон, программа под него. Поэтому я посмотрела картинки, его разные образы – и решила, что кудряшки будут смотреться интересно. Я не видела еще фигуристов под Майкла Джексона с кудряшками», – добавила Мишина.