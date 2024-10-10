Журанков о результатах Мемориала Панина: «Железно должен был выигрывать Семененко»

Журанков заявил, что Семененко должен был победить на Мемориале Панина.

Андрей Журанков и Екатерина Боброва обсудили итоги Мемориала Николая Панина-Коломенкина. Победителем стал Николай Угожаев , второе место занял Глеб Лутфуллин , третье – Евгений Семененко.

Журанков : Семененко своей попыткой шести четверных задал такой пинок всему нашему мужскому одиночному катанию! До этого – два проката Марка [Кондратюка] с пятью квадами, и такой Семененко – вот, сейчас попробуем. Проверил себя. Да, скорее всего, этого не будет в сезоне дальше. Но это такую гонку задает – не один побежал, а остальные бегут группой за лидером.

Боброва : За счет этого у нас есть шанс, когда мы выйдем на международную арену, быть во всеоружии. У мальчиков сейчас внутри большая конкуренция, как у девочек раньше была. За счет этого они будут друг за другом тянуться. <...>

Хочется отметить, что еще на турнире памяти Гринькова выступал Марк Кондратюк уже после контрольных прокатов. И там тоже выдал неплохие прокаты. Пять четверных он сохранил, тройной аксель сохранил, но даже с таким контентом он очень сильно проиграл той тройке, которая была на Панина-Коломенкина. Очень сильно. И мы возвращаемся к тому, что вторая оценка была достаточно справедливая на соревнованиях, где выступал Кондратюк. 183,83 за произвольную программу против 205, 201 и 193,37 у Семененко с двойным лутцем, падением...

Журанков : Давай скажем прямо, что оценки Марка ближе к правильным оценкам по компонентам. В Питере задрали вторую оценку прилично, особенно Коле [Угожаеву] и Глебу [Лутфуллину].

На мой взгляд, железно должен был выигрывать Семененко, потому что компоненты Семененко должны быть значительно выше, чем компоненты Угожаева и Лутфуллина. Даже с падением на четверном сальхове. Даже с этой ошибкой Семененко, на мой взгляд, должен был по компонентам выигрывать.

Боброва : Здесь у нас два судьи снова не читают правил: с падением ставят 9,50. Он все равно очень приличную вторую оценку получил, несмотря ни на что.

Журанков : Я к тому, что они не должны были получать столько, сколько им поставили. Вот я к чему говорю.

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