Угожаев о том, что набрал свыше 300 баллов: «Конечно, немножко офигел. Голова отключилась, ничего не понимал, но была радость»

Николай Угожаев рассказал об эмоциях от победы на Мемориале Панина-Коломенкина.

Фигурист занял первое место с итоговым результатом 303,45 балла. Он исполнил в произвольной программе четыре квада.

– Какое напутствие дала Тамара Николаевна [Москвина]?

– Сказала, чтобы я катал спокойно: «Ты все умеешь – делай!» Я вышел и сделал.

– И обыграл действующих чемпиона и вице-чемпиона России...

– Конечно, мне очень радостно от этого факта. Но это только один старт, надо теперь постараться постоянно их обыгрывать. Ребята поздравили меня после соревнований. А с Женей Семененко мы еще и в Магнитогорске на Гран-при скоро пересечемся.

– О чем подумал, когда увидел на экране, что набрал больше 300 баллов?

– У меня отключилась голова, ничего не понимал. Была радость. Я, конечно, немножко офигел. Вообще, я думал, что могу набрать 300 баллов, хотя после короткой программы понимал, что это будет очень сложно. Но получилось.

– Это твой главный успех в карьере?

– Если говорить о взрослой карьере, то – да. Но она у меня пока состоит всего из двух турниров, ха-ха. Если в целом, то финал юниорского Гран-при в прошлом сезоне, где я занял третье место, для меня пока позначимее, – сказал Угожаев .