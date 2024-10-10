Гран-при среди юниоров. Яньхао Ли, Наката, Тянь Тунхэ, Блэкуэлл, Ли Джэгын выступят с короткими программами
10 октября юноши покажут короткие программы на Гран-при среди юниоров в Китае.
Гран-при среди юниоров
7-й этап
Уси, Китай
Юноши
Короткая программа
Начало – 14:00 по московскому времени. Прямая трансляция – на ютуб-канале ISU.
Первая разминка
1. Ли Джэгын (Южная Корея)
2. Джедидайя Линкольн (Великобритания)
3. Артур Смагулов (Казахстан)
5. Рио Наката (Япония)
6. Цзяруи Ли (Гонконг)
Вторая разминка
7. Джейден Йе Хунг Тин (Малайзия)
8. Давид Бондарь (Канада)
9. Пак Хен Со (Южная Корея)
10. Константин Супаташвили (Грузия)
11. Константин Смирнов (Армения)
12. Бетранд Зойсеф Цуриэль (Индонезия)
Третья разминка
13. Руян Чжан (Китай)
14. Кихан Чжао (Китай)
15. Яньхао Ли (Новая Зеландия)
16. Тянь Тунхэ (Китай)
17. Патрик Блэкуэлл (США)
18. Джон Ким (Канада)
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Sports
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