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Этери Тутберидзе выпустила именную коллекцию ювелирных украшений

Тренер Этери Тутберидзе выпустила именную коллекцию ювелирных украшений.

Об этом сообщается на официальной странице Team Tutberidze. 

Коллекция под названием Infiniti выпущена Тутберидзе совместно с ювелирным домом Guriaty. 

«Настоящая любовь на то и настоящая, что проходит через всю нашу жизнь, что бы ни случалось. Вопреки всем трудностям и испытаниям, любовь всегда остается легкой, светлой и нежной, наполняя нас радостью и вдохновением.

Именно эта идея легла в основу логотипа новой коллекции украшений Infiniti Collection.

Основополагающий элемент коллекции – «бабочка», в которой спрятаны сердце и символ бесконечности. Она олицетворяет неразрывную связь легкости и вечности любви.

Infiniti Collection – ваш способ выразить самые искренние и нежные чувства. Подарите любовь, заботу и обещание всегда быть рядом, сохраняя трепет первых встреч и светлые надежды на будущее.

Автор коллекции – прекрасная и элегантная Этери Тутберидзе. Ее идеи воплотили в жизнь искусные мастера ювелирного дома «Гуриати». Они каждым изделием доказывают – «Совершенство осязаемо», – говорится в публикации ювелирного дома. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: страница ювелирного дома «Гуриати!
logoсборная России
logoЭтери Тутберидзе
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