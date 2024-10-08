Этери Тутберидзе выпустила именную коллекцию ювелирных украшений
Об этом сообщается на официальной странице Team Tutberidze.
Коллекция под названием Infiniti выпущена Тутберидзе совместно с ювелирным домом Guriaty.
«Настоящая любовь на то и настоящая, что проходит через всю нашу жизнь, что бы ни случалось. Вопреки всем трудностям и испытаниям, любовь всегда остается легкой, светлой и нежной, наполняя нас радостью и вдохновением.
Именно эта идея легла в основу логотипа новой коллекции украшений Infiniti Collection.
Основополагающий элемент коллекции – «бабочка», в которой спрятаны сердце и символ бесконечности. Она олицетворяет неразрывную связь легкости и вечности любви.
Infiniti Collection – ваш способ выразить самые искренние и нежные чувства. Подарите любовь, заботу и обещание всегда быть рядом, сохраняя трепет первых встреч и светлые надежды на будущее.
Автор коллекции – прекрасная и элегантная Этери Тутберидзе. Ее идеи воплотили в жизнь искусные мастера ювелирного дома «Гуриати». Они каждым изделием доказывают – «Совершенство осязаемо», – говорится в публикации ювелирного дома.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий