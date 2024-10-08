Садкова о Тутберидзе: «Этери Георгиевна очень трепетно относится к внешнему виду учеников. То, как мы относимся к себе и своему виду, отражается и в катании»

Фигуристка Дарья Садкова назвала особенности тренировок у Этери Тутберидзе.

16-летняя Садкова на прошлой неделе стала победителем чемпионата Москвы, набрав 206,61 балла.

– Ты помнишь свою первую тренировку у Этери Георгиевны?

– Мне тогда было лет 12. Было страшно выходить на тренировку. Увидела Сергея Викторовича (Дудакова), Даниила Марковича (Глейхенгауза), начало трясти. Когда на лед вышла Этери Георгиевна, думала, что в обморок упаду. Было сильное волнение, смутно помню. Казалось, что меня не возьмут в группу из-за неуверенности. Сейчас, разумеется, никого волнения уже нет, я же давно в группе катаюсь.

– Я слышал, что Этери Георгиевна обращает внимание не только на прыжки и катание, но и внимательно следит за внешним видом спортсменов.

– Про макияж она мне ни разу ничего не говорила. Но в целом Этери Георгиевна очень трепетно относится к внешнему виду учеников, важно, чтобы мы хорошо выглядели на льду. На тренировке в том числе – аккуратные прически, хорошая одежда. То, как мы относимся к себе и своему внешнему виду, отражается и в катании.

– Часто ли тренеры шутят?

– Да, часто. Любимой шутки, наверное, нет. Обычно со спортсменом происходит какая-то смешная ситуация, и тренеры реагируют на это с юмором.

– В чем главная сила Этери Георгиевны и ее команды?

– Мне кажется, в постоянной работе. Очень важно выходить на каждую тренировку, несмотря на свое настроение. Кто-то зависим от погоды, чувствуется вялость, иногда бывает нежелание работать. Нужно переступать через себя и делать свой максимум. Работа, работа и еще раз работа, – рассказала Садкова.