Маргарита Базылюк: «Не помню, чтобы кто-то из тренеров отчитывал меня на соревнованиях. Слышу только слова поддержки»

Маргарита Базылюк рассказала, что тренеры поддерживают ее на стартах.

– Для вас важно, кто из тренеров группы Этери Тутберидзе стоит у бортика на соревнованиях?

– Во время проката об этом точно не думаю. Любой из тренеров меня поддерживает, любой доставляет позитивные эмоции. С ними прикольно и радостно!

– Можно ли раскрыть страшный секрет: кто больше ругает в зоне слез и поцелуев после неудачных прокатов?

– Никто не ругает. Могут сделать какие-то замечания по прокату, но в основном слышу только слова поддержки. Честно, не припомню, чтобы меня кто-то из тренеров на соревнованиях отчитывал, – сказала фигуристка.

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