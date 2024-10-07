Маргарита Базылюк: «Не помню, чтобы кто-то из тренеров отчитывал меня на соревнованиях. Слышу только слова поддержки»
Маргарита Базылюк рассказала, что тренеры поддерживают ее на стартах.
– Для вас важно, кто из тренеров группы Этери Тутберидзе стоит у бортика на соревнованиях?
– Во время проката об этом точно не думаю. Любой из тренеров меня поддерживает, любой доставляет позитивные эмоции. С ними прикольно и радостно!
– Можно ли раскрыть страшный секрет: кто больше ругает в зоне слез и поцелуев после неудачных прокатов?
– Никто не ругает. Могут сделать какие-то замечания по прокату, но в основном слышу только слова поддержки. Честно, не припомню, чтобы меня кто-то из тренеров на соревнованиях отчитывал, – сказала фигуристка.
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Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: «Р-Спорт»
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