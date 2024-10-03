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Этери Тутберидзе и Мариам Гиоргобиани встретились с представителями НОК Казахстана

Этери Тутберидзе встретилась с представителями НОК Казахстана.

Также на встрече присутствовала президент Федерации фигурного катания Грузии Мариам Гиоргобиани.

В Казахстане сейчас проходит Мемориал Дениса Тена. На гала-шоу выступят с показательными номерами российские фигуристы – Евгения Медведева, Евгения Тарасова и Владимир Морозов.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Figurexing
logoсборная России
logoЭтери Тутберидзе
сборная Грузии
НОК Казахстана
Мемориал Дениса Тена
Мариам Гиоргобиани
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