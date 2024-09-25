  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
13

Дейв Лиз: «Авербух как хореограф любит эксплуатировать тему трагедии, и он всегда переходит границу вкуса и допустимости»

Дейв Лиз рассказал, в чем проблема постановок российского хореографа Ильи Авербуха.

«Удивительно, что Медведеву действительно любят на Западе. Но если вспомнить ее программу на чемпионате мира, с которой она тогда выиграла, то это воспринимается довольно… ну не оскорбительно, но не очень корректно.

Программа Жени Медведевой, которую поставил Авербух в 2017-м, была посвящена истории башен-близнецов в Нью-Йорке. На Западе ее восприняли так, как будто бы там была драма ради драмы. Это не было искусством или артистизмом на льду.

Авербух как хореограф вообще любит эксплуатировать тему трагедии, и он всегда переходит границу вкуса и допустимости. Если это Холокост, то будет какая-то земля на лице. Он переигрывает и перекручивает, и вот это воспринималось не очень хорошо.

Есть такая очень тонкая линия, которую очень легко перейти. Как раз Авербух эту линию слишком часто переходит.

Это противоречивые темы, но при этом, конечно же, много в истории фигурного катания хороших программ, которые поставлены под «Список Шиндлера», например.

Но Авербух слишком драматично все это ставит. Например, тот самый номер Татьяны Навки в «Ледниковом периоде», когда они, помните, в этих полосатых костюмах со звездами выступали. И это не было принято очень хорошо на Западе. Это было как бы... Так нельзя про эту тему, дурной вкус.

И той же Сатоко Мияхаре в свое время пришлось менять костюм, у нее была звезда на спине. Но общество меняется, восприятие в обществе меняется, и поэтому иногда приходится это тоже учитывать. Но вот у Авербуха не получается сделать это тонко и с уважением», – сказал американский журналист в подкасте «Чистый хвост».

✍️ «Чистый хвост» завел телеграм-канал – за кулисами соревнований, инсайды, кружочки от авторов и гостей! Подписывайтесь!

Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: подкаст «Чистый хвост»
logoТатьяна Навка
logoИлья Авербух
logoсборная России
женское катание
logoЕвгения Медведева
logoСатоко Мияхара
logoЛедниковый период
logoДейв Лиз
Рекомендуем
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Дейв Лиз: «У Медведевой и Щербаковой умная и интеллигентная речь. В этом плане Загитова и Валиева меньше известны западной публике»
100сегодня, 14:14
Фигуристы снова на шоу: Этери и Навка делят Загитову, Этери и Плющенко – Трусову, а вот Валиеву никуда не взяли
6930 марта, 09:16
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Кондратюк выиграл турнир памяти Гринькова. Он сделал пять четверных прыжков и два тройных акселя в произвольной программе
4931 минуту назад
Гейниш и Чигирев вошли в список участников Гран-при Франции
748 минут назад
Елена Костылева: «Я много‑много прыгала четверной лутц, у меня случилась травма. Только две недели назад вернулась»
9сегодня, 14:23
Елена Костылева: «Моя мечта – сделать 5-6 четверных и побить рекорд Трусовой. Саша поддерживает меня всегда, я беру с нее пример»
10сегодня, 14:16
Дейв Лиз: «У Медведевой и Щербаковой умная и интеллигентная речь. В этом плане Загитова и Валиева меньше известны западной публике»
100сегодня, 14:14
Елена Костылева: «В академии Плющенко мне все очень нравится. У нас большой контакт с Евгением Викторовичем, хорошее взаимопонимание»
26сегодня, 13:57
Дейв Лиз: «Когда впервые встретился с Тутберидзе, сказал: «Довезите Косторную до Олимпиады». Она засмеялась в ответ»
41сегодня, 13:55
Алексей Горшков о Кагановской и Некрасове: «Ребята все еще в поиске своего стиля, но мы продвинулись в этом отношении»
сегодня, 13:46
Татьяна Тарасова: «На этап Гран-при России в Магнитогорск не поеду. Хотя посмотрим, как буду себя чувствовать – может, и поеду»
сегодня, 13:43
Татьяна Тарасова: «Ясное дело, мало кто хочет нашего допуска на международные старты – россияне всегда выигрывали или были на пьедестале»
1сегодня, 13:40
Ко всем новостям
Последние новости
Екатерина Боброва: «Если становиться тренером, то это по шесть часов проводить каждый день на льду. Мне есть чем заниматься в жизни, помимо этого»
1521 сентября, 11:09
Александр Коган: «Будем выделять финансовые средства, организационно поддерживать любительское фигурное катание. Оно сейчас очень необходимо»
919 сентября, 19:24
Гран-при среди юниоров. Дерошер и Трэшер выиграли короткую программу, Флорес и Ванг – 2-е, Эрхард и Пеллегрис – 3-и
19 сентября, 15:15
Тренеры Леонтьевой и Горелкина: «К прокатам подошли грамотно, в хорошей форме. Они у нас с головой – это очень важный фактор, не все спортсмены дружат с ней»
417 сентября, 16:17
Более 1 млн рублей направили на благотворительность по итогам контрольных прокатов в Петербурге
317 сентября, 15:26
Гербольдт о выступлениях Трусовой: «Если Саша не сдастся, а доведет все это до конца, может получиться неплохой результат»
115 сентября, 20:04
Козловский о карьере после спорта: «Тренером себя не вижу. Занимаюсь инвестированием в будущее, чтобы иметь определенные варианты»
515 сентября, 19:07
Тютюнина о дуэте с Грачевым: «Рады, что тренируемся, есть большие амбиции. Планируем выступить на этапах Гран-при в Москве и Магнитогорске»
15 сентября, 17:34
Осокина и Грицаенко выступят на этапах Гран-при России в Магнитогорске и Казани
15 сентября, 15:44
Дмитрий Евгеньев: «Эти программы нам предложил Алексей Тихонов. Он авторитет для нас, спасибо ему за это»
115 сентября, 15:22