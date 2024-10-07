Стилист Ольга Ким: «Уверена, Трусовой прекрасно подойдет каре. У Саши органично сложены пропорции лица»

Стилист оценила имидж фигуристки Александры Трусовой.

Ранее серебряный призер Олимпиады в фигурном катании показала новую прическу и обратилась к подписчикам: «Как думаете, пошло бы мне каре? »

«У Саши Трусовой несколько раз менялся оттенок волос. Я смотрела фотографии, где она была с натуральным цветом. Он идет всегда и всем. Натуральный русый цвет волос прекрасно подходил Трусовой.

Потом у Саши был светло-рыжий цвет волос – тоже хорошо смотрелся. Затем – ярко-красный. Так понимаю, это было под Русалочку. Немного сложно было воспринимать, потому цвет очень яркий, который перебивает внешность, и хорошо смотрится только с достаточно ярким макияжем. Еще у Трусовой был ярко-медный цвет волос, который тоже смотрелся очень ярким, но здесь яркий макияж глаз и бровей подтягивал внешность под контраст волос.

Мне больше нравятся образы Саши, где более мягкий оттенок волос, более светло-рыжий. Тот цвет, к которому Трусова пришла сейчас, я одобряю. Особенно с учетом того, что, насколько вижу, она немного подкрашивает брови в тон, чтобы смотрелось органично с волосами.

Пойдет ли Трусовой каре? Каре подходит практически всем. У Саши органично сложены пропорции лица. Уверена, каре ей прекрасно подойдет», — сказала Ким