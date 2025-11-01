Татьяна Тарасова: «С футболом в плане денег мы никогда не сравнимся. С другой стороны, им бы стоило поучиться побеждать так, как это делаем мы»
Татьяна Тарасова: футболистам стоило бы поучиться побеждать так, как фигуристы.
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова сравнила призовые в фигурном катании, футболе и хоккее.
«Справедливы ли призовые в фигурном катании? Хорошо, что хоть эти деньги фигуристам платят. Конечно, в этом вопросе нам нужно добавить. С футболом в плане денег мы никогда не сравнимся, у них очень большие суммы. С другой стороны, им бы стоило поучиться побеждать так, как это делаем мы. Тогда вообще прекрасно будет.
У нас очень популярный вид спорта, люди фигурное катание любят. До отстранения мы каждый год побеждали на международных соревнованиях. Сейчас у нас внутри страны собираются полные залы. Фигуристы по деньгам могут быть близки к тем же хоккеистам. Мне кажется, сумму призовых точно нужно поднять», – сказала Тарасова.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Sport24
