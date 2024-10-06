Трусова показала новую прическу: «Пока не каре. Как думаете, пошло бы мне каре?»
Александра Трусова опубликовала фото с новой прической.
Фигуристка обрезала передние пряди.
«Пока не каре. Как думаете, пошло бы мне каре?» – спросила Трусова у подписчиков в соцсети.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: телеграм-канал Трусовой
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