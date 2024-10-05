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Александра Трусова сделала каре

Фигуристка Александра Трусова кардинально сменила имидж.

Серебряный призер Олимпиады-2022 сделала новую стрижку – каре.

«Не делаю ничего, что бы портило мои волосы». Трусова никогда не стриглась, подражала Рапунцель, красилась в черно-белый и огненный

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: телеграм-канал Александры Трусовой
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