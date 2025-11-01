Полина Шешелева: «Каждый день тренируемся на льду вместе с Бойковой и Козловским. Саша делает прекрасный четверной выброс – это стимулирует»

Шешелева и Карнаухов рассказали, что их мотивируют Бойкова и Козловский.

Полина Шешелева и Егор Карнаухов, выступающие в парном катании, рассказали, что смотрят на тренировки чемпионов Европы Александры Бойковой и Дмитрия Козловского.

– Как сейчас выглядит ваш тренерский штаб – кто непосредственно с вами работает? Этери Георгиевна участвует или, может, Станислав Морозов?

Карнаухов : Этери Георгиевна тоже с нами работает. Но два наших основных тренера – это Филипп Тарасов и Дмитрий Зобнин.

– У вас вообще наблюдается тенденция на усложнение программ. Кто вас мотивирует?

Шешелева : Мы сами хотим! А так наши тренеры всегда за. И мы усложняемся как можем.

– Слышала, что Егор недавно сделал четверной тулуп. Как у вас дела с такими элементами – не совсем парными?

Шешелева : Сейчас готовимся к этапам Гран-при и ко всем остальным соревнованиям. Поэтому пока ничего не учим, не прыгаем.

Карнаухов : Вы знаете, когда нам только говорили учить четверную подкрутку – Полина так же отнекивалась! Думаю, скоро и тулуп тоже будет, ха-ха.

– А что по поводу четверного выброса, пробовали?

Карнаухов : Пробовали, да. Даже выезжали в прошлом сезоне. <...>

– Вместе с вами у Этери Тутберидзе тренируются чемпионы России и Европы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Вас это мотивирует?

Шешелева : Мы каждый день тренируемся на льду вместе с ними, смотрим. Саша Бойкова делает прекрасный четверной выброс – конечно же, это стимулирует.

– За кем еще следите в парном катании? Есть фавориты?

Шешелева : За всеми, не только на российских соревнованиях, но и на международных. Нравятся китайцы Вэньцзин Суй и Хань Цун. Их возвращение – это очень неожиданно. Желаю им удачи. А из российских пар – Саша и Дима, наверное, да.

Карнаухов : В первую очередь, потому что мы с ними тренируемся. А так, если из всех пар брать, моя любимая пара – Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков.