  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Полина Шешелева: «Каждый день тренируемся на льду вместе с Бойковой и Козловским. Саша делает прекрасный четверной выброс – это стимулирует»
1

Полина Шешелева: «Каждый день тренируемся на льду вместе с Бойковой и Козловским. Саша делает прекрасный четверной выброс – это стимулирует»

Шешелева и Карнаухов рассказали, что их мотивируют Бойкова и Козловский.

Полина Шешелева и Егор Карнаухов, выступающие в парном катании, рассказали, что смотрят на тренировки чемпионов Европы Александры Бойковой и Дмитрия Козловского.

– Как сейчас выглядит ваш тренерский штаб – кто непосредственно с вами работает? Этери Георгиевна участвует или, может, Станислав Морозов?

Карнаухов: Этери Георгиевна тоже с нами работает. Но два наших основных тренера – это Филипп Тарасов и Дмитрий Зобнин.

– У вас вообще наблюдается тенденция на усложнение программ. Кто вас мотивирует?

Шешелева: Мы сами хотим! А так наши тренеры всегда за. И мы усложняемся как можем.

– Слышала, что Егор недавно сделал четверной тулуп. Как у вас дела с такими элементами – не совсем парными?

Шешелева: Сейчас готовимся к этапам Гран-при и ко всем остальным соревнованиям. Поэтому пока ничего не учим, не прыгаем.

Карнаухов: Вы знаете, когда нам только говорили учить четверную подкрутку – Полина так же отнекивалась! Думаю, скоро и тулуп тоже будет, ха-ха.

– А что по поводу четверного выброса, пробовали?

Карнаухов: Пробовали, да. Даже выезжали в прошлом сезоне. <...>

– Вместе с вами у Этери Тутберидзе тренируются чемпионы России и Европы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Вас это мотивирует?

Шешелева: Мы каждый день тренируемся на льду вместе с ними, смотрим. Саша Бойкова делает прекрасный четверной выброс – конечно же, это стимулирует.

– За кем еще следите в парном катании? Есть фавориты?

Шешелева: За всеми, не только на российских соревнованиях, но и на международных. Нравятся китайцы Вэньцзин Суй и Хань Цун. Их возвращение – это очень неожиданно. Желаю им удачи. А из российских пар – Саша и Дима, наверное, да.

Карнаухов: В первую очередь, потому что мы с ними тренируемся. А так, если из всех пар брать, моя любимая пара – Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: «Чемпионат.com»
logoсборная России
Филипп Тарасов
Полина Шешелева
logoЦун Хань
Егор Карнаухов
logoАлександра Бойкова
logoВэньцзинь Суй
logoМатвей Янченков
logoсборная Китая
Дмитрий Зобнин
logoЭтери Тутберидзе
logoДмитрий Козловский
logoЕкатерина Чикмарева
пары
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Полина Шешелева и Егор Карнаухов: «У наших тренеров любимая фраза: «Нет предела совершенству». Поэтому мы хотим усложняться»
вчера, 12:20
Зоя Ковязина: «Перейти в парное катание мне предложила Тутберидзе, я согласилась. Очень ей за это благодарна»
24 октября, 13:02
Наши пары затевают суперсезон даже без Олимпиады. Кто закручивает главные интриги?
29 сентября, 12:10
Главные новости
Лазареву засчитали два повтора четверных в произвольной программе на Гран-при России в Красноярске. Позднее ошибку исправили
сегодня, 11:32
⚡ Гран-при России. «Красноярье». КМС. Лазарев победил, Семков – 2-й, Ковтун – 3-й
сегодня, 11:05
Софья Смагина: «Зрителей было очень много, мне приятно. Когда трибуны заполнены, это кажется праздником»
сегодня, 09:54
София Дзепка: «По возрасту в следующем сезоне я смогу кататься по взрослым. Скорее хотелось бы перейти»
сегодня, 09:36
Дзепка и Смагина исполнили четверные тулупы в произвольной программе на Гран-при России в Красноярске
сегодня, 08:37
⚡ Гран-при России. «Красноярье». КМС. Дзепка победила, Смагина – 2-я, Диана Мильто – 3-я
сегодня, 08:23
Акатьева пропустит этап Гран-при России в Красноярске по состоянию здоровья
сегодня, 07:39
Елена Костылева выступит на этапах Гран-при России в Москве и Омске
сегодня, 07:27
Министр спорта Красноярского края: «Популярность фигурного катания на высочайшем уровне – все билеты на Гран-при реализованы»
сегодня, 06:29
Акатьева не выступит на Гран-при в Красноярске. Ее заменит Куликова
сегодня, 06:17
Ко всем новостям
Последние новости
Гран-при Канады. Хазе и Володин, Стеллато-Дудек и Дешам, Перейра и Мишо представят произвольные программы
10 минут назад
Диана Мильто: «У нас в семье средний брат занимается хоккеем, младший пока ничем не занимается. Раньше учила его скольжению, надеюсь, что-то ему пригодилось»
сегодня, 10:34
Элина Гойдина не выступит на чемпионате Эстонии из-за поднятия возрастного ценза местной федерацией
сегодня, 09:15
Тутберидзе опаздывала на произвольную программу девушек в Магнитогорске из-за проблем с самолетом
26 октября, 12:12
Юлия Артемьева: «Мы стали более осознанными, каждый элемент делаем уже для поддержания, а не для наработки»
25 октября, 21:05
Тарасова о Базылюк: «Потенциал у нее огромный. Хорошая спортсменка для работы, для того, чтобы в дальнейшем развиваться»
24 октября, 13:08
Костюмы и коньки Волосожар представлены на Неделе высокой моды в спорте
18 октября, 17:23Видео
Никита Малютин: «Не ожидал, что войду в тройку – хотелось попасть просто в пятерку. Вырос на 19 см, было очень сложно перестроиться»
16 октября, 17:43
Родион Мурасалимов: «Немного поработали с Худайбердиевой в начале сезона. Нам сказали, что мы вогнали Лизу в эмоциональные качели»
15 октября, 14:29
Угожаев выступит на этапах Гран-при России в Магнитогорске и Красноярске
11 октября, 18:25