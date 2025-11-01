Полина Шешелева: «Каждый день тренируемся на льду вместе с Бойковой и Козловским. Саша делает прекрасный четверной выброс – это стимулирует»
Полина Шешелева и Егор Карнаухов, выступающие в парном катании, рассказали, что смотрят на тренировки чемпионов Европы Александры Бойковой и Дмитрия Козловского.
– Как сейчас выглядит ваш тренерский штаб – кто непосредственно с вами работает? Этери Георгиевна участвует или, может, Станислав Морозов?
Карнаухов: Этери Георгиевна тоже с нами работает. Но два наших основных тренера – это Филипп Тарасов и Дмитрий Зобнин.
– У вас вообще наблюдается тенденция на усложнение программ. Кто вас мотивирует?
Шешелева: Мы сами хотим! А так наши тренеры всегда за. И мы усложняемся как можем.
– Слышала, что Егор недавно сделал четверной тулуп. Как у вас дела с такими элементами – не совсем парными?
Шешелева: Сейчас готовимся к этапам Гран-при и ко всем остальным соревнованиям. Поэтому пока ничего не учим, не прыгаем.
Карнаухов: Вы знаете, когда нам только говорили учить четверную подкрутку – Полина так же отнекивалась! Думаю, скоро и тулуп тоже будет, ха-ха.
– А что по поводу четверного выброса, пробовали?
Карнаухов: Пробовали, да. Даже выезжали в прошлом сезоне. <...>
– Вместе с вами у Этери Тутберидзе тренируются чемпионы России и Европы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Вас это мотивирует?
Шешелева: Мы каждый день тренируемся на льду вместе с ними, смотрим. Саша Бойкова делает прекрасный четверной выброс – конечно же, это стимулирует.
– За кем еще следите в парном катании? Есть фавориты?
Шешелева: За всеми, не только на российских соревнованиях, но и на международных. Нравятся китайцы Вэньцзин Суй и Хань Цун. Их возвращение – это очень неожиданно. Желаю им удачи. А из российских пар – Саша и Дима, наверное, да.
Карнаухов: В первую очередь, потому что мы с ними тренируемся. А так, если из всех пар брать, моя любимая пара – Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков.