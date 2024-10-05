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Куликова о «Besame mucho» в произвольной: «Смотрела программу Трусовой, но не сравниваю, потому что все-таки они разные»

Куликова высказалась об одинаковой музыке в программах у себя и Трусовой.

Елизавета Куликова тренируется в группе Светланы Соколовской. В произвольной программе фигуристка выступает под композицию «Besame mucho». 

Под эту же композицию, но в другой обработке на контрольных прокатах в короткой программе каталась Александра Игнатова (Трусова). 

— Тренеры предложили мне эту музыку, я не отказалась — послушала, мне понравилось, мне подходит, я считаю. Мой стиль. Ставили недолго, достаточно быстро, с удовольствием.

— Кто ставил?

— Никита Михайлов.

— Сравниваете ли свою программу с короткой Игнатовой?

— Нет, просто так получилось, что одинаковая песня. Я смотрела, но не сравниваю, потому что все-таки программы разные.

— Постановщик один.

— Я промолчу, — сказала Куликова. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: «Чемпионат»
logoсборная России
женское катание
logoАлександра Игнатова (Трусова)
logoЕлизавета Куликова
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