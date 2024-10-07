«Мы с Дарио – две души, которые зарождаются, познают мир. Стараемся донести, что любовь способна разбить все преграды». Пасечник об идее программы с Чиризано

Елизавета Пасечник рассказала о любовной теме в программе с Дарио Чиризано.

Фигуристы Пасечник и Чиризано выступают в танцах на льду. 2 октября их дуэт победил на чемпионате Москвы.

– Новые программы вы уже показали на прокатах и соревнованиях и все же два слова о них.

– Ритм-танец на композицию Джеймса Брауна – I Got You. Почему выбрали эту музыку? Потому что она подходит нам по стилю. Она нам нравится. Она заряжает нас энергией. Это наше настроение.

– Лиза, на чемпионате Москвы ты катала эту программу в новом костюме.

– Да, мы немного изменили костюм, некоторые моменты нам не понравились на прокатах, поэтому решили попробовать другое.

– В произвольной тоже поменяете?

– Посмотрим. Вообще, эта произвольная программа нам очень нравится. Музыка из «Цирка дю Солей»…

– Мне кажется, такая «космическая» музыка и тема.

– На самом деле программа про любовь. Мы с Дарио – две души, которые зарождаются, познают этот мир. Мы познаем друг друга, влюбляемся. Наша любовь такая нежная. И в программе мы стараемся донести до зрителей, что любовь способна разбить все преграды, которые встречаются на пути. Любовь – самое великое чувство на земле. И любовь побеждает все! – сказала Пасечник.